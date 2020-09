Lorenzo Crespi, AresGate: “Il vostro silenzio da una vita è una vergogna”

View this post on Instagram

La storia di #Adua è una storia triste,orrenda,vera,che inizia verso la fine degli anni 80 inizio anni 90,coinvolge tutti,trent'anni di Mediaset,fiction,spettacoli,uomini potentissimi,politici..l'unica cosa che vi chiedo è gentilmente se iniziate ad indagare fate sì che questa ragazza quando esce dal #GfVIP venga messa subito sotto protezione,perché potrebbe essere in pericolo,questo signor Lucifero ne ha fatte di tutti colori ma era coperto dalla solita famiglia..la sua produzione era una lavatrice..