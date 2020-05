Beatrice Valli news, la ex corteggiatrice incinta spiega perché ha tanta fretta di partorire

Ultime notizie, news – Beatrice Valli è giunta alla fine della sua terza gravidanza e fa una confessione scioccante. La Valli svela la brutta complicazione avuta con il parto del suo primo figlio Alessandro, avuto con l’ex Nicolas Bovi. Un travaglio complicato ed una brutta complicazione post-partum, quello della Valli che sui social dichiara: “Ho avuto un travaglio abbastanza importante e una brutta complicazione dopo il parto di Alessandro. Preferisco partorire un po’ prima, ecco perché ho così tanta voglia e cerco il prima possibile di partorire”.

Beatrice Valli della sua famiglia allargata ne ha fatto sempre un vanto. Il primo figlio Alessandro vive con lei, il compagno Marco Fantini e la loro figlia Bianca. Azzurra sta per nascere. La data presunta del parto è il 13 di maggio, ma sappiamo tutti che può avvenire prima o dopo. Proprio per questo Beatrice e Marco, che tengono costantemente aggiornati i loro fan su Instagram, in questi giorni hanno fatto una sorta di gioco, per vedere chi riesce ad indovinare la data, un “toto-parto”.

Beatrice Valli incinta tra ansia e gioia

Beatrice Valli incinta: “Io ho la scadenza il 13 maggio, ma si può andare oltre la scadenza“

Ultime notizie, news – La Valli aspetta con tanta gioia la sua terza figlia Azzurra, ma anche con un po’ di paura. La sua preoccupazione trova fondamento nella sua brutta complicazione per il primo figlio e nella “grandezza” di Azzurra. Durante l’ultimo controllo, la coppia, ha infatti scoperto che lo loro piccolina supera i 3 kg.

Beatrice, in seguito, ha dichiarato: “All’ ultimo, a fine gravidanza, non riescono a prendere le misure perfette quindi è più o meno. Io ho la scadenza il 13 maggio, ma ovviamente si può andare oltre la scadenza. Quindi di norma la bambina potrebbe anche nascere a fine maggio ed essere per di più molto grossa quindi sui 3 chili e 8”.

Marco Fantini pubblica uno scatto su Instagram che “scalda il cuore”

Ultime notizie, news – Recentissimo lo scatto pubblicato da Marco Fantini sul suo profilo Instagram, dove sulla parete di casa Fantini-Valli si vedono distintamente le ombre di Beatrice, in piedi e di profilo, e di Marco che piegato, probabilmente in ginocchio, bacia la pancia della futura mamma. Sotto al post Fantini scrive: “Mum and Dad”.

I fan impazziscono per lo scatto e per l’amore che esso trasmette, e scrivono:” True Love”, ” L’amore quello vero”. C’è anche chi simpaticamente chiede: “Sono riaperte le scommesse? Secondo me nasce domani!“. La piccola Azzurra è sempre più attesa e non solo da mamma e papà. Chi sarà così bravo da indovinare la data del parto e vincere il Toto-Parto?