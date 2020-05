Quando nasce Azzurra? Per i fan la terza figlia di Beatrice Valli e Marco Fantini nascerà il 10 maggio

Manca davvero pochissimo al giorno del parto di Beatrice Valli. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, compagna dell’ex tronista Marco Fantini sta per partorire. Conclusa la 38esima settimana l’influencer mostra il pancione su Instagram e scrive: “Azzurra …. batti un colpo anche perché ho la pancia così bassa da tre settimane ormai”.

I fan commentano lo scatto e c’è partono i pronostici sul giorno della nascita della bambina. “Secondo me nasce il 10 alla festa della mamma”, “Nascerà domenica per me, così ti farà un bel regalo”, “Azzurra, qui ci sono scommesse in corso, quindi nasci l’8 gentilmente”, “facciamo il 7 come me”, “Secondo me azzurra per dispetto aspetta fino a venerdì. Le bimbe, ricorda, sono sempre dalla parte del papà. Lei già da dentro la pancia sarà d’accordo col marchini, noi donne siamo beffarde, ricordalo sempre”.

La Valli sta per partorire: “Azzurra, qui ci sono scommesse in corso“

Beatrice Valli vicina al parto

La data presunta del parto è il 10 maggio e i fan della Valli si sbizzarriscono a dire la loro. Se Azzurra nascesse proprio il giorno della festa della mamma sarebbe un bel regalo per lei. Questa settimana, a giudicare dalla pancia di Beatrice, potrebbe essere quella decisiva. Ora non ci resta che attendere la lieta notizia.