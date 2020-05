News Tv, Amadeus torna il sabato sera in prima serata su Rai1 con una puntata speciale de I Soliti Ignoti Vip

News Tv – Il game show di Amadeus intitolato I Soliti Ignoti è leader indiscusso di ascolti da anni. Dopo aver soppiantato il precedente game del prime time Affari Tuoi, I soliti Ignoti è diventato il compagno preferito dagli italiani. Il programma ha dovuto subire una pausa forzata di due mesi a causa del Coronavirus. Ma le repliche del game show di Rai1 hanno toccato comunque il record di ascolti, tanto da riuscire a superare la concorrenza di Striscia La Notizia.

Per gli amanti delle inchieste di Rai1 arriva una bellissima notizia, il programma approderà anche in prima serata con una lunghissima puntata speciale.

I Soliti Ignoti Vip su Rai1 in onda il sabato sera

News Tv – Tutti i fan de I Soliti Ignoti sono ansiosi di assistere alle nuove puntate del game. Ma, in attesa dei nuovi episodi, Amadeus ha deciso di deliziare il suo fedele pubblico con una puntata speciale che andrà in onda sabato 23 maggio alle ore 20:30 e si protrarrà fino a mezzanotte. Si tratta de I Soliti Ignoti Vip.

Una puntata che avrà come protagonisti, invece della gente comune, i volti noti della televisione, del cinema, del web…Inoltre, il programma si presenterà con la dicitura Rewind, quindi, anche in questo caso si tratta di una replica. Ma, per la felicità dei telespettatori, le nuove puntate sono prossime alla registrazione, ma chissà se questa puntata del game show di Rai1 rappresenta l’indizio di un nuovo progetto. Amadeus ha intenzione di ufficializzare un Soliti Ignoti Vip per la prossima stagione?

News Tv – I programmi per l’estate e per la nuova stagione

News TV – Ormai è ufficiale: I Soliti Ignoti è pronto a ripartire con le nuove puntate. Ma è anche vero che il game show di Rai1 si è sempre fermato durante i mesi estivi per dare spazio a Reazione a Catena.

Cosa devono aspettarsi i fan? Potranno godersi le nuove puntate del loro game show preferito quanto prima? O dovranno aspettare settembre con l’arrivo della nuova stagione? Non resta che aspettare i prossimi aggiornamenti.