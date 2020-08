Beatrice Di York in Italia per la Luna di miele con Edoardo Mapelli Mozzi

View this post on Instagram

SOLO SU “CHI” ESCLUSIVA MONDIALE- ? “Chi” pubblica in esclusiva mondiale , nel numero in edicola da domani, le immagini della luna di miele italiana della principessa Beatrice di York e del neo marito il conte Edoardo Mapelli Mozzi. La coppia si e? concessa qualche giorno ad Amalfi insieme con Christopher, detto “Wolfie” (lupacchiotto) il figlio di 4 anni che il conte ha avuto dalla precedente compagna. Non e?, in realta?, la prima volta che Bea ed Edo raggiungono la Costiera amalfitana per una fuga romantica. Lo scorso anno fecero lo stesso, fermandosi a Positano. Anzi, fu proprio li? che il bel conte italiano chiese la mano della principessa. Quest’anno Bea, nipote prediletta della regina (che ha rotto l’isolamento imposto dal Coronavirus per partecipare alle sue nozze insieme con il principe Filippo) ed Edoardo hanno alloggiato all’hotel Santa Caterina di Amalfi, destinazione tra le preferite da divi e reali. • • • • #beatricediyork #edoardomapellimozzi #reali #costieraamalfitana #beatriceyork #positano #chimagazineit