Cast ufficiale Grande Fratello Vip: svelati nomi di concorrenti e opinionisti

Cast ufficiale Grande Fratello Vip – Molte le indiscrezioni, molti i nomi fatti sui probabili protagonisti della prossima edizione del Grande Fratello Vip che avrà inizio il 14 settembre prossimo. Un cast davvero originale quello di questa edizione che ha deciso di dare visibilità anche ai calciatori. Alfonso Signorini lo aveva promesso, la prossima edizione della versione Vip del reality sarà carica di Vip anzi di Vippissimi! E così sarà, la celebre porta rossa di Cinecittà sarà varcata da nomi molto noti del mondo dello spettacolo e non solo.

Antonella Elia al posto di Wanda Nara

Molto atteso in queste ultime settimane anche il nome del secondo opinionista del Grande Fratello Vip, oggi il cast ufficiale lascia tutti a bocca aperta. Come ben noto ormai Pupo è stato riconfermato quasi subito nelle vesti di opinionista mentre per Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi il calciatore, non è stato così. La poltrona accanto a Pupo quest’anno non verrà occupata dalla Signora Nara ma bensì dalla nota showgirl appena reduce di un altro reality: Antonella Elia.

Grande Fratello Vip Ultim’ora: Svelato il cast Ufficiale della prossima edizione del reality

A poco meno di un mese finalmente è stato rivelato il cast ufficiale della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Ne abbiamo sentite davvero tante nelle settimane passate da Gabriel Garko a Elisabetta Gregoraci tra indiscrezioni e fake news. Oggi finalmente la lista ufficiale dei prossimi inquilini della casa più spiata d’Italia: Enock Balottelli (fratello di Mario Balotelli), Nicola Ventola ex attaccante dell’Inter, Ludovica Pagani, Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello, Paolo Brosio, Giovanni Terzi, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Riccardo Fogli, Patrizia De Blanck, Eva Grimaldi, Stefania Orlando e Flavia Vento. Questa edizione del reality sarà ricca di colpi di scena. Ne vedremo delle belle! Per adesso non ci resta che attendere trepidanti il 14 settembre!!!!