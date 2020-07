L’abito da sposa di Beatrice di York

I particolari dell’abito da sposa di Beatrice di York. Matrimonio da favola per la principessa di York che convola a nozze indossando uno splendido abito couture ed una tiara di diamanti appartenuti alla nonna, la Regina Elisabetta II. Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi si sono sposati il 17 Luglio sotto gli occhi di pochi intimi per scelta proprio della principessa nell’ All Saints Chapel del Castello di Windsor con 20 invitati appena.

Lontani quindi dalle tradizioni e dagli usi del Castello. La Principessa in occasione del suo matrimonio è stata omaggiata da sua Maestà la Regina con una abito di couture ed una tiara di diamanti.

Le caratteristiche dell’abito da sposa di Beatrice di York

Beatrice di York sposa indossando il vestito e la tiara ricevuti in dono dalla Regina.

Realizzato nel 1961 per sua Maestà l’abito è una creazione di Norman Hartnell, indossato dalla Regina in tre occasioni nel 1961 per una cena di Stato a Roma.

Nel 1962 per l’anteprima cinematografica di Lawrence d’Arabia e nel 1967 per o State of Parliament Opening.

Caratteristica unica dell’abito è il taffetà Peau de Soie in sfumature d’avorio profilato da luminoso satin Duchesse.

Il corpetto è semi rigido decorato con un disegno geometrico impreziosito da diamanti incastonati con spalline molto sottili.

Tutti i dettagli sul vestito del matrimonio di Beatrice di York