Rosalba Pippa, in arte Arisa cambia nuovamente look.

Arisa News – La cantante Arisa è solita giocare con i cambi look e nel corso degli anni ha abituato i suoi fan a questi cambiamenti repentini dovuti fondamentalmente anche alla sua patologia. La cantante, in passato, ha dichiarato di soffrire di tricotillomania. Bionda, rasata, capelli lunghi, caschetto insomma sono state davvero molte le versioni di se che la cantante ha proposto al pubblico.

Bisogna sottolineare che in tutte le sue versioni ha sempre ottenuto il consenso del pubblico.

Arisa cambia look pubblica il post e succede il caos

Arisa nuovo look finché non le ricrescono i capelli rimane così…

Arisa News – Già anni fa Arisa aveva deciso di indossare delle parrucche abbandonando dopo poco la sua scelta. Poche ore l’artista ha comunicato al mondo del web la sua scelta look. Arisa posta una foto mentre indossa una parrucca che le dona una splendida e lunga chioma di capelli castana. Nella didascalia l’artista con tono deciso scrive:”Da oggi indosserò questa parrucca fino a quando non cresceranno i miei capelli. Guai a chi fiata, nella cultura afroamericana quasi tutte le donne indossano parrucche. Anche Naomi Campbell, quindi posso farlo anch’io“.

Arisa News – Sul cambio look immediata la reazione del web che condivide la scelta dell’artista

Arisa News – Il profilo Instagram di Arisa, dove l’arista pubblica la foto del cambio look, viene preso letteralmente d’assalto dai fan. Oltre 1.000 i commenti sotto al post, tutti positivi ricchi di complimenti per la star. Fra i tanti leggiamo: “Ma Amore la parrucca ti sta benissimo così come ti stanno benissimo i capelli corti. E’ bello poter scegliere di cambiare aspetto in base a come ci si sente, sopratutto perchè si ha la libertà di farlo”. e ancora “Stai veramente bene, se fiatano uccidili”.

Insomma un vero e proprio successo il nuovo look di Arisa. La cantante ha dichiarato che indosserà la parrucca sino a quando i suoi capelli non cresceranno, riuscirà nel suo intento o cambierà nuovamente look prima?