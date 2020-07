Oroscopo settimanale Paolo Fox 13-19 luglio

Vediamo lo zodiaco e l’oroscopia della posizione degli astri della costellazione per i 12 segni zodiacali dal 13 luglio al 19 luglio 2020: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Cosa ci riservano le stelle per i prossimi sette giorni secondo l’oroscopo di Paolo Fox: Amore, Denaro, Lavoro, Salute, Fortuna, Famiglia, Amicizia, Coppie, Single e Futuro.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Ariete: Frenate l’impulso e prestate attenzione ai consigli do chi vi vuol bene. In amore chiarimenti per le coppie che faranno tornare il sole a splendere. Cielo astrologico bello anche per i nuovi progetti lavorativi. Cogliete le occasioni!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Toro: Luna nel segno. Potrete risolvere alcune questioni del passato ed andare avanti con serenità. Vi sentirete molto attivi ed energici, mi raccomando non abbiate fretta di risolvere tutto. Determinazione!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Gemelli: Recuperate le energie grazie ad un cielo favorevole. Le coppie nate da poco potranno confermare la loro unione mentre per quelle di vecchia data dissapori in vista. Mantenete la calma!

Oroscopo settimanale Cancro: Settimana all’insegna dell’amore. Possibili nuovi incontri per i single in tutto il mese di luglio, nuove conoscenze potranno rivelarsi molto importanti. Tranquillità per le coppie. Incontri importanti!

Oroscopo settimanale Leone: Settimana stressante per i nati sotto il segno del Leone. Molte le energie che andranno perse per affrontarla. Cercate di recuperarle attraverso gli affetti che in questo momento godono di un periodo di tranquillità. Rilassatevi!

Oroscopo settimanale Vergine: Novità in amore. Per chi vive una storia seria possibile convivenza in vista. Per chi invece si è appena separato potrebbe essere il momento giusto per trovare la persona giusta. Buono il settore lavorativo dove si prevedono conferme proficue. Non lasciatevele scappare!

Oroscopo settimanale Fox Bilancia: Dopo tante difficoltà torna il sereno, non vi fate turbare da situazione esterne e recuperate le energie. Mercurio e Venere favorevoli vi aiutano per gestire al meglio la situazione che state vivendo. Approfittatene!

Oroscopo settimanale Fox Scorpione: Settimana all’insegna della confusione. State ancora facendo i conti con questioni personali e familiari che non riuscite a risolvere. Perplessità anche sul profilo amoroso. Mantenete la calma!

Oroscopo settimanale Fox Sagittario: E’ ora di dimostrare il vostro valore avete degli obiettivi da raggiungere. Chi può fermarsi lavorativamente lo faccia per arrivare a dei risultati migliori in seguito. Meglio curare la qualità che la quantità. Occasioni in vista per i più giovani del segno. Coglietele!

Oroscopo settimana Fox Capricorno: Scelte in vista sotto tutti i profili, sentimentale e lavorativo, che porteranno dei cambiamenti durante il seguito dell’anno. L’estate per i nati sotto il segno del Capricorno sarà all’insegna della carriera e delle opportunità lavorative. Non fatele scappare!

Oroscopo settimana Fox Acquario: Evitate le polemiche. Cambiamenti nel settore lavorativo, non date tutto per scontato. Non abbiate fretta di avere garanzie, ora non è il momento. Calma e pazienza!

Oroscopo settimana Fox Pesci: Finalmente raccogliete quello che avete seminato, i tanto attesi riconoscimenti stanno arrivando. Cielo astrale favorevole anche per l’amore che potrebbe di nuovo tornare a bussare alla vostra porta o ritornare ad essere un elemento fondamentale della vostra vita. Non fatevelo scappare!