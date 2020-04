Uomini e Donne, Valentina Dallari contro Junior Cally: “Il mio fidanzato non l’ho più sentito“

Valentina Dallari e Junior si sono lasciati? Era stata proprio l’ex tronista di Uomini e Donne, pochi mesi fa, a dichiarare, durante un’intervista per il magazine della trasmissione UeD, di aver trovare l’amore. “Diversi mesi fa ho conosciuto una persona speciale. Ci siamo incontrati in un momento particolare per entrambi ed è stata l’unica persona per la quale ho deciso di buttarmi di nuovo“, riferendosi a Junior Cally, il noto rapper che ha anche partecipato a Sanremo 2020. Oggi le parole che spende nei confronti dell’ex fidanzato sono molto diverse.

Valentina Dallari e Junior si sono lasciati?

Valentina Dallari, Junior Cally: “E’ sparito dall’oggi al domani”. L’annuncio,della fine della relazione, è stato dato proprio dall’ex tronista attraverso Instagram. La Dallari, durante, una diretta, riferendosi al rapper afferma: “Il mio fidanzato non l’ho mai più sentito. Da un giorno all’altro è sparito ed è scomparso. Quindi la realtà, visto che me lo chiedete sempre, è che da un mese non lo sento. Ovviamente mi ha detto che non stava bene, io gli ho sempre detto che l’avrei aiutato. È sparito completamente. Io da queste persone mi discosto completamente, mi fa tristezza però insomma, ricordatevi di stare di fianco a una persona che almeno ha le pa**e di mollarvi”.

Valentina Dallari e junior sparito… Che fine ha fatto Cally?

Junior Cally su Instagram dopo le dichiarazioni di Valentina: “Non è il momento di far uscire cose mie“

Nessuna replica esplicita, da parte di Junior Cally, alle accuse di Valentina. Nel suo profilo Instagram troviamo solo un stories dove il rapper afferma: “Non è il momento di far uscire cose mie, proprio non mi va, ma sto scrivendo molto. Datemi tempo, ho solo bisogno di ossigeno, ho solo bisogno di vivere“.