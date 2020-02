Gossip, Si reputa elegante, nei modi e nel vestire, da qui il suo soprannome, il Conte

Scopriamo Chi è Raffaello Mazzoni de La pupa e il secchione e viceversa? Il gossip di oggi arriva dal Vincitore della selezione europea per un dottorato di ricerca presso l’Università di Düsseldorf e laureato in farmacia. Si reputa elegante, sia nei modi sia nel vestire. Da qui il suo soprannome: il Conte. Raffaello Mazzoni con la sua simpatia e con i suoi modi, è stato uno dei protagonisti di questa de’ la Pupa e il secchione. Sin dal primo incontro è rimasto fulminato dalla sua Pupa Angelica Preziosi del quale se ne è stracotto a puntino. Vediamo cosa risponde all’intervista… Per il Gossip le parole di Raffaello Mazzoni sono una chicca!

Chi era Raffaello Mazzoni prima e chi è Raffaello Mazzoni dopo il programma?

“Era un ragazzo con discrete difficoltà nella sintesi dovute a delusioni amorose pregresse. Dopo, è più sintetico e più sicuro delle sue capacità. Questo grazie all’esperienza e a chi l’ha affiancato in questo percorso, cioè Angelica”.

Se ti dico “Angelica” cosa mi rispondi?

Eh… Una ragazza speciale, unica, autentica, sono fortunato ad averla conosciuta in questo percorso e poi anche ora che le riprese sono finite continuiamo a sentirci. C’è voglia di vederci quanto prima. Ci stiamo frequentando, sì, sono molto contento.

Ma è vero che ti eri innamorato? Ed eri anche geloso di lei?

“Sono innamorato di Angelica”

Questo è un discorso lungo. Innamorato? Sì, lo sono tutt’ora. Lei si merita il meglio e io non posso garantirle il meglio, sarei contento se un’altra persona potesse darle questa felicità. La gelosia è stata montata in realtà. Sapevo che Angelica non fosse interessata al pupo Marco ma che fosse lui a cercare visibilità. Intervenivo più che altro perché quando lui si avvicinava, Angelica era a disagio. Al di là dei miei sentimenti, qualora avessi notato un interesse per lui da parte di Angelica, l’avrei lasciata in pace, ma tutto ciò non l’ho notato.

Da buon secchione, sei abituato a prendere voti alti, ma sei bravo anche a darne? Dai un voto da 1 a 10 a ognuna di queste persone:

Angelica – “Vorrei darle 10. Ma le do 8, so che ha avuto delle difficoltà e senza di queste, l’avrebbe vissuta meglio”. Marina – Una delle protagoniste. Un’amica sincera, le do 7.5. Stella – Magari all’inizio si è fatta vedere sotto un’altra luce, però quando sono stato il suo secchione per una puntata l’ho apprezzata. Determinata e grande amica. Non le do 8 altrimenti pareggia con Angelica, le do 8-.

Massa – Dal punto di vista umano non ho avuto alcun problema. Deve migliorare nei modi, ma dice quello che pensa ed è una qualità che oggi manca nella società. Poi mi ha più volte dimostrato stima. 7+. Santagati – Mi sono trovato bene. Ho legato molto con lui, anche per via del gesto famoso nella seconda puntata cambiando pupa sapendo che io volessi tornare con Angelica. Forse è quello che ha fatto il percorso migliore. Una gran bella persona: 8-. Scalzi – Mi sono trovato bene con lei, poi è sempre stata disponibile con consigli mirati. Soprattutto nella seconda puntata quando io e Stella ci siamo classificati primi. Abbiamo deciso, quando nominare una delle due coppie dei Viceversa, di non votare lei e Stefano perché ci erano sembrati migliori e più amalgamati. 7 1/2

Stefano – Bravo anche lui, soprattutto nello sbloccare le insicurezze della Scalzi. Con lui ho costruito un buon rapporto. Come voto…. vediamo… 7. Paolo Ruffini – Abbiamo parlato dei rapporti con i concorrenti e Angelica ha il voto più alto, però per Ruffini ho solo belle parole. Sempre disponibile e scherzoso, si è affezionato a me. Entrambi abbiamo questa cosa innata di far ridere con poco, regalando sorrisi spontanei. Il grande mattatore di questo programma, si merita il voto più alto per la conduzione, che non ha a che fare con i concorrenti, quindi gli do 10.

Chi era la pupa più bella?

Vediamo se sai tu la risposta. Intervistatore: Angelica? Mazzoni: Esatto, Angelica.

Ma secondo te tu e Angelica meritavate di vincere?

Arrivati alla finale, tutti lo meritavano. Noi abbiamo avuto il percorso più intenso, siamo sempre stati affiatati e avremmo potuto. Però penso che Stefano e Scalzi l’abbiano meritato maggiormente, i più efficaci nel cambiarsi a vicenda e volevano di più la vittoria.

E adesso cosa farà Raffaello Mazzoni? Lo rivedremo anche in TV?

“Bella domanda, non so cosa farò. Ho anche un lavoro al di fuori della tv, sono un ricercatore medico e il mio obiettivo è quello di consigliare un lavoro dall’aspetto artistico, anche perché mi sembra giusto – dopo essere entrato in questo mondo – fare altro. Qualcosa bolle in pentola, magari mi rivedrete, chissà”.