Il progetto di Sanremo 2021: “Come va va e chiudo la carriera! Diamo spazio ai giovani”.

Sanremo 2021 – In questi mesi di emergenza, tutte le star dello spettacolo si stanno reinventando, creando show e aprendo salotti esclusivamente riservati ai Social. Lo stesso vale per Fiorello, storico mattatore e showman siciliano, protagonista insieme ad Amadeus dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2020.

Come dichiarato per il Corriere della Sera, Amadeus sta già pensando alla prossima edizione: “penso, scrivo, butto giù appunti”. Inoltre durante una video chat su Instagram con Fiorello, hanno cominciato ad ideare un possibile Festival di Sanremo 2021. Ma il comico spiazza i fan con una battuta: “Potrebbe essere l’ultima cosa. Faccio Sanremo, come va va, e chiudo la carriera. Diamo spazio ai giovani”

L’idea di Fiorello per il suo ultimo Sanremo 2021

Fiorello dice addio alla carriera in televisione dopo Sanremo 2021?

Stando alla frase di Fiorello: “Amadeus mi ha convinto…e mi convincerà anche questa volta“, è molto probabile che rivedremo questa coppia alla prossima edizione di Sanremo. A questo proposito, Amadeus e Fiorello hanno rivelato quale potrebbe essere la loro idea. Non escludono “un’irruzione” di Vasco Rossi per la prima serata.

Tra le altre idee vi è quella delle Reunion, infatti, sulla stessa scia della precedente edizione, Fiorello e Amadeus vorrebbero riunire Benji e Fede, gli 883, i Lunapop. Si considera anche di “riprovare” con Bugo e Morgan. Immancabile dovrà essere il “balconcino” di Vincenzo Mollica e, magari, Jovanotti, uno dei migliori amici del conduttore televisivo siciliano.

Aria di scommessa tra Amadeus e Fiorello: “faresti tutto quello che ti dico?“

Tra un’idea e un’altra, la diretta del duo televisivo si colora di comicità. D’altronde, essendoci Fiorello, impossibile che non accada. Lo showman, infatti, ha sempre trovato il lato comico di ogni cosa, con uno stile che non scende mai nel volgare o nella presa in giro. Questo è ciò che mancherà in tv se davvero lo storico comio darà l’addio alle scene.

Ma, per adesso, egli preferisce scherzarci su. Tanto che, durante la diretta, Fiorello si fa promettere di tutto da Amadeus: “Se dovessi venire a Sanremo, tu faresti tutto quello che ti chiedo? Amadeus Non esita a rispondere: “si, giuro, lo faccio, qualsiasi cosa”.

Fiorello lo prende subito in parola: “Prepara le mutande con la scritta Ariston”. Se oggi i due conduttori hanno gettato solo delle idee, non resta altro che aspettarsi di tutto e di più quando cominceranno a lavorare seriamente sul progetto.