Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo in crisi. Ecco cosa sta davvero accadendo

Andrea Damante e Giulia De Lellis, la coppia formatasi durante il celebre dating di Canale 5 “Uomini e Donne”, è in crisi? Hanno conquistato il cuore di molti telespettatori. Dopo essere usciti insieme dal dating i due hanno vissuto la loro storia d’amore amata e seguitissima dai fan. Dopo poco però per i Damellis è arrivata la rottura a causa dei tradimenti che il famoso dj avrebbe fatto nei confronti della De Lellis. Tradimenti che hanno portato quest’ultima a scrivere anche un libro “Le corna stanno bene a tutti, ma io stavo meglio senza”. Riavvicinati durante il lockdown hanno fatto sognare molti dei loro fan parlando di matrimonio e figli ma negli ultimi giorni qualcosa sembra non andare per il verso giusto.

È di nuovo crisi?

Come appena affermato all’interno della coppia formata da Andrea e Giulia qualcosa sembra non andare per il verso giusto. Dopo il loro ritorno di fiamma durante il lockdown, dove addirittura si progettava un futuro insieme con fiori d’arancio e figli in arrivo, oggi la coppia sembra essere scoppiata. A calmare le acque proprio una dichiarazione del celebre dj :”Sono tutte cavolate” rilasciata al settimanale Chi. Sarà vero o la coppia effettivamente è scoppiata?