Giovanna Abate rompe il silenzio su Sammy Hassan e confessa:”…non hanno significato nulla“

Uomini e Donne li ha fatti conoscere, Giovanna Abate e Sammy Hassan, lei tronista del trono classico lui cavaliere. Una storia la loro molto travagliata con avvicinamenti e allontanamenti ma nonostante l’arrivo del famoso oramai Alchi, Giovanna, alla fine ha scelto Sammy per uscire dal programma. Qualcosa però nella loro storia non è andata come doveva. Pochi giorni dopo la scelta nel dating la coppia si é allontanata. Da lì sono iniziati i vari rumors e gossip sulla loro rottura. Oggi a molte settimane di distanza Giovanna Abate rompe il silenzio sulla fine della loro relazione.

Giovanna Abate su Sammy Hassan: “non hanno significato nulla“.

La bella tronista romana, Giovanna Abate, stanca dei vari pettegolezzi su lei e Sammy Hassan e su un suo possibile riavvicinamento a Davide Basolo, alias l’Alchimista, rompe il silenzio e dichiara durante un’intervista a Superguida Tv: “Avrei preferito viverla e dire dopo due mesi che le cose erano andate male piuttosto che rimanere con l’amaro in bocca per quegli otto giorni passati assieme che non hanno significato nulla”.

Giovanna Abate e Davide Basolo

In seguito la stessa ha voluto sottolineare, sempre a Superguida TV, che non sente più il suo ormai ex ed ha aggiunto su Davide Basolo: “Smentisco anche la notizia di un ravvicinamento a Davide Basolo. E’ una notizia che non corrisponde al vero”. In merito alle voci che si sentono al momento su una sua possibile frequentazione con altri ragazzi l’Abate ha voluto smentire dichiarando: “Si tratta di segnalazioni non vere tanto che quando ho letto le notizie che circolavano ho sorriso”.