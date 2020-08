Cecilia Rodriguez in crisi con Ignazio Moser: la coppia scoppia

La famiglia Rodriguez continua ad essere al centro del gossip. Dopo Belen e la sua separazione da Stefano De Martino Cecilia Rodriguez si separa da Ignazio Moser. Cecilia ed Ignazion sono stati ultimamente al centro dei gossip per una presunta gravidanza oggi tornano al centro dei rumors per una separazione fisica. Diverse esigenze o crisi di coppia?

Cecilia e Ignazio fisicamente separati, è crisi?

Secondo quanto riportato dal il Vicolo delle News potrebbe esserci stato un litigio fra i due che avrebbe portato i due a passare del tempo separati. Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser da quando si sono conosciuti non si sono mai separati e proprio questa novità ha destato non pochi sospetti nella coppia. Secondo Novella 2000, infatti, l’argentina (che fu sospettata di essere incinta) non apprezzerebbe molto alcune amicizie del ciclista, Moser. Difficile a questo punto imputare la loro separazione ad una crisi oppure ad esigenze diverse non ci resta che aspettare che uno dei due diretti interessati rompa il silenzio definendo esattamente cosa sta accadendo.