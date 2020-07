Gossip: mancano ancora cinque mesi alla nascita del primo figlio di Stash e Giulia Belmonte, ma già si ipotizzano nome e sesso

Gossip: Stash e Giulia Belmonte non stanno più nella pelle per l’arrivo del loro primogenito. La notizia è esplosa durante la finalissima di Amici Speciali grazie all’annuncio della padrona di casa Maria De Filippi. Oggi Giulia è giunta al quarto mese di gravidanza e il bebé potrebbe cominciare a mostrarsi meglio: è maschio o femmina?

Probabilmente è ancora presto per capirlo, ma il popolo di Instagram ha già avanzato ipotesi sul sesso del bebé in arrivo e, nientemeno, i possibili nomi. Tutto ciò è scaturito da un possibile indizio lasciato da Stash e Giulia Belmonte.

La serenata “sospetta” di Stash

Gossip: La coppia sta vivendo un sogno e lo sta condividendo con i fan, i quali non si limitano nel dimostrare tutto il loro calore. Molti sono gli scatti e i video che i futuri genitori pubblicano sui social, tra cui la prima ecografia.

Ma il video che ha spopolato su Instagram liberando la fantasia dei follower è quello in cui Stash suona una serenata a Giulia Belmonte mentre le accarezza il pancione. La canzone in questione era Fior Di Luna di Carlos Santana, casualità o indizio?

Stash annuncia la data del parto

Gossip: Secondo l’opinione di molti, la canzone usata per la serenata di Stash non è stata scelta a caso. Alcuni fan hanno avanzato l’ipotesi che Stash e Giulia Belmonte aspettano una bambina che si chiamerà Luna. Da lì parte anche tutta una serie di proposte e pronostici che fanno sorridere al coppia, la quale ancora non ha potuto confermare, né smentire.

Ma il futuro papà, durante un’intervista a Chi ha comunque dato qualche anticipazione sulla gravidanza della compagna: “Giulia è entrata nel quarto mese. In autunno, intorno a novembre, diventeremo genitori”. Riguardo alla futura mamma invece afferma: “Una ragazza stupenda che sarà la madre di mio figlio“.