Alice Campello terzo figlio in arrivo con Alvaro Morata. A meno di tre anni dal matrimonio la famiglia si allarga ancora. La modella veneziana festeggia il suo venticinquesimo compleanno insieme ai sui amori: il marito Alvaro, i gemellini Alessandro e Leonardo e un figlio in arrivo. Nella foto pubblicata su Instagram Alvaro abbraccia la moglie toccandole il pancino. “E se fossero 2 gemelle femmine? Sai che bello!” commenta un utente.

“Buon compleanno mia principessa. Sei la cosa migliore che mi sia successa nella vita. Devo ringraziare Dio per averti nella mia vita, perché metti intelligenza nelle mie cose pazze, nei miei giorni grigi e soprattutto mi fai vivere la vita che ho ho sempre sognato. Ti amo follemente” scrive su Instagram l’attaccante del Real Madrid condividendo con i follower la dedica per il compleanno della moglie Alice Campello, nata il 5 marzo 1995. “Grazie per sorprendermi ogni giorno e per farmi sentire la donna più amata del mondo” replica Alice.

I gemellini Leo e Ale baciano e accarezzano il pancino della mamma

Leo e Ale, 1 anno e mezzo di età, avranno presto un altro compagno di giochi. Nello scatto postato sui social baciano e accarezzano il pancino della mamma, che comincia ad abituarli all’idea di un fratellino in arrivo. “Presto in 5”. Alice Campello parla con i bimbi: “Fategli caro, caro al fratellino o alla sorellina”.