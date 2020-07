Adriana Volpe e Andrea Denver la crisi finta col marito Roberto è solo colpa del gossip, nel frattempo la conduttrice si gode l’estate con il marito e la figlia Giselle

Adriana Volpe Denver, solo gossip! Nessuna crisi matrimoniale tra Adriana Volpe e suo marito Roberto Parli. La coppia che si è trasferita a Milano insieme alla figlia Giselle è stata paparazzta in giro per la città. La crisi non c’è e non c’è mai stata come dimostrano gli scatti pubblicati dal settimanale Vero. Adriana Volpe, che si è trasferita a Milano per il nuovo impegno lavorativo con Tv8, è stata paparazzata a passeggiare tranquillamente per la città assieme al marito, Roberto Parli, che vive in Svizzera, e alla figlia Giselle.

La partecipazione del Grande Fratello Vip, di cui è stata protagonista, il suo raporto speciale con Andrea Denver, sono state la causa principale di un momento difficile con suo marito.

Adriana Volpe Denver: crisi finta col marito Roberto colpa del gossip

Adriana Volpe non ha mai nascosto le difficoltà col marito Roberto Parli, ma tutto ciò non ha nulla che fare con il modello veronese Andrea Denver. Come in tutte le coppie datate la Crisi ogni tanto fa capolino nella vita privata, ivi compresa quella della conduttrice di Ogni Mattina:

“Non nascondo che tra di noi ci siano state difficoltà – aveva rivelato al settimanale Chi -, come ho detto ci sono stati lati di mio marito che io non conoscevo, sue reazioni dovute alla gelosia che mi hanno stupita e spiazzata”.

Nel frattempo però la showgirl è concentrata sulla sua nuova avventura con Ogni Mattina, un format di ben quattro ore fra informazione e intrattenimento che nonostante l’impego e la dedizione che la coppia sta dedicando, sembra non ricevere il giusto seguito da parte del pubblico a casa. Vedremo cosa accadrà in seguito!