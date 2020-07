Johnny Depp (con bandana sul volto) in tribunale con Amber Heard per il processo show

Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard, all’Alta Corte di Londra, eccoli protagonisti del processo show contro il quotidiano britannico The Sun. Deep ha scelto occhiali scuri e bandana a coprire il volto, ne avrà per almeno tre giorni sul banco dei testimoni per difendersi dall’accusa di essere stato un marito violento (la coppia si è sposata nel 2015).

E’ la prima volta da più di tre anni che l’ex coppia appare insieme in pubblico! Amber Heard, tacchi alti, abito nero al ginocchio e un foulard rosso sul volto, è arrivata mano nella mano con la nuova fidanzata, Bianca Butti, e con l ‘avvocatessa Jennifer Robinson. Impressionante il nero dei vestiti che abbraccia tutti i protagonisti della scena e che predomina, sembra di vivere un grande lutto… Il motivo della querela?

Di fatto cosa è successo quindi?

E’ un dato di fatto che Depp ha querelato il Sun e il suo direttore esecutivo Dan Wootton. Il motivo è aver scritto che l’attore si è comportato come un “mostro violento” nei confronti dell’ex moglie durante i loro due anni di tormentato matrimonio. A sostenere Johnny Depp sono arrivate molte star di Hollywood. Tra e le ex partner come Vanessa Paradis e Winona Ryder, le quali hanno smentito completamente le accuse a lui rivolte dal momento che non hanno mai subito abusi domestici.

Cosa sostengono gli avvocati di Depp?

Secondo gli avvocati e il team di Johnny Depp guidato da David Sherborne, le tesi sostenute contro di lui perderebbero di significato dal momento che Heard si è inventata tutto! Anzi, è lei semmai a compiere abusi sull’attore! Amber Heard è stata chiamata come testimone dal Sun dove racconterà la sua versione. Questo processo è davvero molto avvincente e vorremmo tutti sperare che si concluda nel migliore dei modi.