Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e il marito Roberto Parli si sono lasciati?

Clamoroso colpo di scena dopo il GFVIP. Ecco cosa è successo tra Adriana Volpe e Roberto Parli dopo il Grande Fratello Vip 2020. Incredibile, Adriana Volpe ha smesso di seguire su Instagram il marito. Come senz’altro ricorderete, Adriana Volpe è uscita dalla Casa del Grande Fratello a causa delle condizioni di salute del suocero, poi deceduto per aver contratto il Covid-19. Da quel momento Andrea Denver non hanno mai smesso di pensarla e ricordarla nei discorsi con i GFVIP, e a decantarne la bellezza fisica, e quella d’animo… Ma il botto c’è stato sabato pomeriggio. Il Grande Fratello ha realizzato un calendario, dove nelle foto ci sono i momenti vissuti dagli inquilini.

Tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli è solo una crisi passeggera?

Adriana Volpe al Grande Fratello Vip

Adriana Volpe e il marito Roberto Parli si sono lasciati? Clamoroso colpo di scena. Dopo la reazione di sabato del modello davanti alla fotografia che lo ritraeva insieme ad Adriana Volpe nel mese di giugno del calendario del Grande Fratello. Il modello veronese, fidanzato con Anna Wolff, in ginocchio ha baciato sei sette volte, la foto di Adriana Volpe e Paola: “Questa foto porterà dei problemi…” Patrick: “Che bella quella foto.” Poi si alza verso la telecamera e fa un cuoricino ad Adriana Volpe con le mani e le manda un altro bacio…

Scoppia il caos dopo i baci di Denver: Adriana Volpe e marito si sono lasciati?

Denver: “La bacio sulla guancia, non sulla bocca. E’ un bacio innocente…” dice a Patick. Poi ha portato in camera la foto. I coinquilini hanno notato tutto e: “Ma che stai facendo?!” e poi affondano il colpo nella ferita già aperta del marito di Adriana Volpe: “Mandagliela a casa, che in famiglia saranno contentissimi di vederla…”.

Tra Adriana Volpe e Andrea Denver c’è del tenero?

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe non ha mai nascosto di essere rimasta stupita da Denver per la dolcezza e la complicità che si era creata con lei, e a Patrick rivelò appunto, che il marito non aveva gradito quella complicità. Dunque, di cosa si tratta, di una ripicca, una pausa di riflessione oppure si sono lasciati? Perché Adriana Volpe e il marito non si seguono più su Instagram? Qui sotto, nel profilo Instagram di Adriana Volpe, possiamo leggere le sue frasi, circa la foto pubblicata dal settimanale Chi…