Margherita Molinari è la nuova bomber di Avanti un altro, il programma pre-serale condotto da Paolo Bonolis in onda su Canale5. Il ruolo di Bomber, personaggio del salottino del Minimondo di Avanti un Altro era precedentemente ricoperto dalla tifosa della Juventus Diana Tinari. Dal 2018 a oggi il ruolo è rivestito da Margherita Molinari, pronta a far impazzire il pubblico di Canale 5 sia per la sua sensualità che per la sua intelligenza. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Classico, si è laureata in Scienze Politiche presso l’Università di Bologna, con sede a Forlì.

Avanti un Altro Margherita Molinari, grande tifosa Juventina, nel programma di Paolo Bonolis è colei che deve porre ai concorrenti domande riguardanti il mondo del calcio. La bomber di Avanti un Altro 2020 ha avuto modo di mostrare la sua bravura e la devozione per lo studio anche all’interno del quiz l’Eredità. Nel 2016, durante la puntata del 20 e del 21 maggio Margherita Molinari ha preso parte al programma condotto all’epoca da Fabrizio Frizzi, L’Eredità, riuscendo ad arrivare al gioco finale e a conquistarsi il titolo di campionessa.

Margherita Molinari Avanti un Altro, chi è il fidanzato?

26 anni, Margherita Molinari, nata a Cusercoli, vicino Forlì e ha tutte le carte in regola per fare strada nel mondo dello spettacolo. Sui social sta diventando una vera e propria influencer. La Bomber Margherita Molinari fidanzato di nome Jack Bandini che lo scorso mese ha compiuto 30 anni. “Buon compleanno amore mio, a te che sei speciale! Ti auguro con il cuore, tanta gioia, luce, amore e la consapevolezza che a un “noi” non ci sarà mai fine! Oggi sono 30 le candeline che spegni e oggi festeggiamo il nostro passato il nostro presente e il nostro futuro perché amo la mia vita assieme a te” è la didascalia alla foto che li ritrae insieme.

Qualche tempo fa al giornale di Puglia la Margherita Molinari aveva dichiarato: “Mi piacerebbe essere una donna a tutti gli effetti, realizzarmi nel lavoro e nel rapporto di coppia! Uno dei desideri più importanti è quello di diventare mamma! Non subito, non fraintendetemi… Non so cosa mi riserverà il futuro, come si dice in questi casi… chi vivrà vedrà!”.

