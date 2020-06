Tosca D'Aquino al Grande Fratello Vip 5? Indiscrezioni sul cast

Tosca D’Aquino in lizza per entrare al Grande Fratello Vip 5? A pochi mesi dalla messa in onda fioccano le indiscrezioni sul reality

Tosca D’Aquino al Grande Fratello Vip 5? A settembre pronto a partire. La produzione insieme ad Alfonso Signorini è a lavoro per ultimare il cast dei personaggi che entreranno nella casa di Cinecittà. Dopo la conferma di Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento sono molte le indiscrezioni che circolano sui possibili inquilini. Recentissima quella pubblicata da 361 Magazine riguardante la partecipazione di Tosca D’Aquino.

Grande Fratello Vip, indiscrezioni sul cast?

Il reality di Alfonso Signorini sta incuriosendo di più rispetto alle edizioni precedenti, proprio per la rivelazione del conduttore riguardo ad un cast d’eccezione. Oltre ai nomi sopracitati, infatti, si è parlato molto anche di Patrizia De Blanck, le sorelle Buccino, il fratello di Mario Balotelli, Vera Gemma. A rifiutare di netto è invece la conduttrice Rosanna Cancellieri. Ma, stando alle nuove news del portale, sembrerebbe proprio che anche la nota attrice Tosca D’Aquino sia in lizza per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Stando alle indiscrezioni di 361 Magazine , sempre molto informato sull’argomento, pare che Tosca sia stata già contattata per il provino.

Tosca D’Aquino già provinata?

La stessa fonte affermerebbe addirittura che Tosca D’Aquino abbia già sostenuto il provino per il Grande Fratello Vip. È la verità o il pubblico dovrà aspettarsi una ennesima smentita? Per adesso, da parte della star partenopea, tutto tace. Attualmente impegnata nelle riprese di “I Bastardi di Pizzofalcone“, la D’Aquino finirebbe appena in tempo per varcare la tanto famigerata porta rossa. Ancora tutto da confermare ma qualora questa indiscrezione trovasse fondamento, per lei sarebbe l’esordio nel mondo dei reality. Non resta che aspettare le prossime indiscrezioni sul GFVip.