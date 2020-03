Ultime Notizie, UeD news, l’ex tronista di UeD Rosa Perrotta dopo il parto, chiede un regalo a Pietro. In un’intervista La UeD parla della sua vita privata e annuncia il matrimonio con il compagno Pietro Tartaglione

UeD news – L’ex Uomini e Donne Rosa Perrotta si racconta sulle pagine del settimanale Mio in edicola questa settimana. Primo compleanno da mamma e matrimonio alle porte con il compagno Pietro Tartaglione. Lo scorso 25 febbraio la Perrotta per il suo 31esimo compleanno ha organizzato un party in maschera a Caserta. La dolce famiglia si è ispirata alla serie “The New Pope”, trasformandosi lei da suora, Pietro in cardinale e il figlio Domenico in un papa.

UeD Gossip – Il party è stato organizzato nel ristorante giapponese Nippon, l’influencer ha infatti offerto una cena a base di sushi accompagnata dal sottofondo musicale della band locale dei Daudia, ma la cosa particolare è che ha chiesto a tutti di mascherarsi, dando vita a un’atmosfera carnascialesca davvero originale. La festa si è conclusa con una torta a più piani in nero e oro, i colori simbolo della serata, ed è stata accompagnata dall’hashtag #R31, usato da tutti gli invitati per condividere le foto dell’evento sui social.

UeD News – Rosa Perrotta matrimonio con Pietro annunciato. La ex UeD si sposa… Rosa Perrotta ha pubblicato su Instagram le foto della festa per condividerle con i fan. La didascalia recita: “Questo è un compleanno speciale per me, il mio primo da mamma. E sapete di cosa mi sono accorta? Più gli anni passano, aumentano e più mi si alleggerisce il cuore grazie all’amore di cui sono circondata e per il quale sono molto grata alla vita. È questa l’unica verità assoluta. Tutto il resto farà il suo corso ruotando intorno a quanto di più prezioso ho, mai scavalcandolo, mai cercando di spostarlo in seconda linea”.

Il giorno del sì è vicino. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione presto si sposeranno. Il matrimonio, già rimandato lo scorso anno, questa volta ci sarà.