Notizie Gossip, Francesco Monte news e gossip di oggi sulla nuova fidanzata Isabella De Candia, nuovo amore dell’attore pugliese. Dopo tante relazioni, Monte, stavolta sembra aver fatto la scelta giusta.

Gossip Ultima ora – Notizie Gossip – Nell’intervista Francesco Monte parla della relazione con la fidanzata attuale e compagna di vita. Francesco Monte, dopo la fine della relazione con Giulia Salemi, sembra aver trovato l’amore con l’imprenditrice e modella pugliese Isabella De Candia. Volto di Uomini e Donne, prima nel ruolo di corteggiatore e poi tronista, negli ultimi anni, si è parlato di lui soprattutto per il gossip della sua vita privata più che per il suo impegno nel mondo dello spettacolo. La partecipazione a Tale e Quale Show è stata determinante per far emergere il talento dell’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. “Io non ho mai cercato i riflettori a ogni costo”, ha dichiarato al settimanale Gente.

Francesco Monte e Isabella De Candia la nuova fidanzata

Francesco e Isabella, Notizie Gossip da Milano

Gossip ultima ora – Francesco Monte e Isabella De Candia sono felici insieme, la coppia ha deciso di convivere a Milano. “Io e Isabella siamo molto compatibili. Ci troviamo bene. E siamo normali. Ho l’istinto paterno, ma per ora i figli sì, sono belli, ma quelli degli altri! È ancora presto per diventare genitore. Così come parlare di nozze è prematuro, anche se nel futuro mi immagino con Isabella” ha dichiarato Francesco Monte al settimanale di notizie gossip Gente.

Monte al settimanale UeD parla della nuova fidanzata

Notizie Gossip, In una recente intervista al settimanale UeD Magazine Francesco Monte sulla sua nuova fidanzata Isabella De Candia aveva dichiarato: “Ho riscontrato cose in comune, che entrambi percepiamo come normali, mentre in altre situazioni notavo delle diversità. Abbiamo trovato delle affinità molto particolari e secondo me gioca a favore il fatto di avere le stesse radici. Lei è una persona discreta, anzi molto discreta. Non vuole che parli troppo di lei, di noi. Cerco sempre di evitare il discorso. Sto bene. Sono tranquillo e sereno. Ho superato, con l’esperienza a Tale e quale, l’idea di dare dimostrazioni a chi non vede oltre il proprio naso!

Notizie Gossip, Francesco Monte affianca Jennifer Lopez

Gossip Ultima Ora – Francesco Monte è il volto della nuova campagna Guess e Marciano che affianca la mitica Jennifer Lopez. Un riconoscimento straordinario per il modello pugliese, che per questo servizio è volato a Malibu’ e a Pasadena, in California. Monte ha anche ricevuto la proposta di trasferirsi per qualche tempo a Los Angeles.