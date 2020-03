Gossip Uomini e Donne Ultime Notizie Nicole Mazzocato festeggia in quarantena il 30simo compleanno del nuovo fidanzato Thomas Teffah

Nicole Mazzocato nuovo fidanzato – La bella ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo la fine della relazione con Fabio Colloricchio ha ritrovato l’amore con il modello Thomas Teffah, che lavora soprattutto in Inghilterra. La coppia è fidanzata da circa un anno e la loro storia procede a gonfie vele. “Felice compleanno amore mio, ti amo” scrive la Mazzocato su Instagram, pubblicando uno scatto accanto al suo nuovo compagno, mentre i suoi occhi si perdono nella luce del suo volto.

Nicole nuovo fidanzato Thomas Teffah compleanno

Nicole, per festeggiare il compleanno del suo fidanzato, ha preparato una bellissima crostata di marmellata, decorata con dei cuori di pasta frolla posti intorno alla scritta “Buon compleanno Thomas!”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha poi mostrato ai fan, attraverso una Instagram Stories, la foto della torta. “Oggi per il compleanno di Thomas è arrivata la Playstation. Lui ci sta giocando… ma è di un impedito incredibile” scherza la ragazza.

Mazzocato matrimonio alle porte con il nuovo fidanzato Thomas: la coppia è pronta a convolare a nozze – Gossip Uomini e Donne Ultime Notizie

Un compleanno festeggiato in casa a Belluno, in quarantena per l’emergenza Coronavirus. I fan della Mazzocato commentano lo scatto: “Siete bellissimi voi due, vi auguro tanta felicità”, “Auguri, a noi servono questi splendidi sorrisi, in questo momento buio”, “questi sorrisoni fanno bene al cuore”. Adesso Nicole accanto al suo nuovo fidanzato è felice e come dichiarato a Lorella Boccia a Rivelo la coppia sarebbe pronta a convolare a nozze. Ormai Fabio Colloricchio è solo un lontano ricordo.