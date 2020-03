Le ultime novità sul reality condotto da Alfonso Signorini, Pupo e Wanda Nara. Quando finisce Grande Fratello VIP? Ecco la data della fine anticipata. Grande Fratello news ultim’ora, a causa del coronavirus Covid-19 arriva la chiusura dalla 4 edizione del Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Quando finisce Grande Fratello VIP 2020? Come vi avevamo anticipato questa mattina, il Grande Fratello Vip chiude anticipatamente. Purtroppo, la paura da coronavirus dilaga e la pandemia è arrivata anche dentro la casa del Grande Fratello Vip. I correnti del GF VIP 4, hanno accusato il colpo da Covid-19. Vista l’emergenza che incombe i programmi televisivi delle ammiraglie Mediaset e Rai vengono sospesi uno dopo l’altro. Anche in casa biscione la decisione è stata presa la chiusura anticipata della messa in onda del programma televisivo GF VIP, quarta edizione.

Grande Fratello news ultim’ora – Le ultime notizie che arrivano non sono voci di corridoio. L’emergenza Coronavirus ha costretto la produzione del GF Vip 2020 e Mediaset ad orientarsi verso la fine del reality show in anticipo. La finale, fino ad oggi prevista per il 27 aprile, andrà in onda ai primi di aprile, con ogni probabilità lunedì 8 aprile 2020. Restano quindi soltanto quattro puntate in prime time prima dell’elezione del vincitore.



Di seguito il comunicato letto ai concorrenti della fine anticipata del GF VIP 2020

Grande fratello news ultim’ora – Questo il comunicato letto in casa su quando finisce il GF VIP. I vip sono stati poi messi in contatto, uno ad uno, con i propri familiari per ricevere le dovute rassicurazioni. In questo modo viene quindi meno l’allungamento del reality e si torna, sostanzialmente, alla fine originaria prevista.

Grande Fratello news ultim’ora – “La situazione in cui siamo in Italia e in altri Paesi, è unica, incredibile e mai accaduta prima. La gente vive questo periodo in mille modi diversi, c’è preoccupazione, ma anche senso di responsabilità e tanta voglia di condividere emozioni. D’ora in poi vi daremo conto di tutto questo dandovi la possibilità di parlare con i vostri cari uno a uno, vi faremo vedere cosa fanno gli italiani a cui portate un po’ di leggerezza e ogni giorno vi daremo nuove informazioni. Vi comunichiamo che il GF ha deciso di arrivare fino all’inizio di aprile tornando alla sua configurazione iniziale“