Gossip ultima ora – Federica Nargi e Matri, insieme alla primogenita Sofia (3 anni e mezzo), festeggiano in casa il primo compleanno della seconda figlia Beatrice. La Nargi ha pubblicato uno scatto che ritrae l’intera famiglia davanti ad una torta di compleanno. Dietro la parete è appeso uno striscione con lettere rosa che formano la scritta “Happy Birthday”. Una festa in casa per il primo compleanno della piccola, vista la situazione di quarantena che sta attraversando l’Italia con l’emergenza Coronavirus. Mamma Federica ha voluto dedicare alla figlia delle parole molto speciali: “Mi hai fatto capire che il cuore è immenso e non ha confini. Questo sicuramente non è uno dei momenti migliori, ma tu rendi tutto più bello e unico. Tanti auguri amore mio grande”.

Gossip ultima ora – Per l’occasione la casa di Federica e Alessandro, come si vede dal video pubblicato dalla Nargi su Instagram è stata riempita di palloncini. La piccola Beatrice si diverte a rincorrerli. Anche il papà della festeggiata ha voluto mandare un messaggio alla figlia nel giorno del primo compleanno. “Auguri Piccolina mia!!! Il tuo primo anno di vita si conclude in un momento particolare della vita di tutti, ma niente ci fermerà e faremo di tutto per rendere questo giorno ancora più speciale, come tu hai reso speciale questo nostro anno insieme!! Giorno dopo giorno mi sono sempre più innamorato di te. Così continuerà ad essere, perché per me tu e la tua sorellona siete la mia Vita!!! Buon Primo Compleanno Amore Nostro” è la didascalia alla foto postata su Instagram.

Ultime notizie gossip, I messaggi di auguri dei fan non tardano ad arrivare. “Buon primo compleanno piccola Principessa Bea. Sarà strano, ma tu non lo ricorderai e in fondo quello di più importante. Sarà comunque con te oggi, la tua Mamma, il tuo Papà e la tua sorellina dolcissima. Ti auguro però tanto altro negli anni che verranno. Ti auguro la libertà di poter fare ciò che ti piacerà. A te e a tutti i bambini del Mondo”, “Auguri piccolo splendore, oggi sarà un compleanno ancora più particolare, questo periodo non sarà bello fuori le mura di casa, ma dentro avrai un amore sconfinato che renderà il tuo compleanno 100 volte migliore. Sei meravigliosa”.