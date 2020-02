Sara Croce Rivelo: "Ho dato il due di picche a Ronaldo"

La Bonas a Rivelo

Rivelo – L’incantevole Madre Natura di Ciao Darwin, Sara Croce si racconta a Rivelo, nella puntata di giovedi’ 27 febbraio in onda su Real Time, condotta da Lorella Boccia. “La consapevolezza del mio corpo? Da piccola ero molto magra, la bruttina della classe e venivo sempre presa in giro. Non mi piacevo, ero sempre timida, soffrivo di acne. Oggi quelli che mi prendevano in giro ci provano.

Sara Croce Rivelo – Quali sono stati i vantaggi della mia bellezza? È brutto da dire ma la gente, se sei bella, ti guarda comunque in modo diverso, è vero. La prima impressione conta, come ti poni, come ti presenti, poi se non hai contenuto non vai da nessuna parte. Al casting di Madre Natura vogliono vedere se sei ‘sprint’. Io ero struccata, capelli pinzati, ero la peggiore e invece mi hanno preso”. “L’uomo ideale non esiste, ho 21 anni ma ho già capito che non ci siamo.

Sara Croce Rivelo con Lorella Boccia

La Bonas di Avanti un altro tradita dal suo fidanzato

Rivelo – Incredibile ma vero. La Bonas di Avanti un altro 2020 è stata tradita dal suo fidanzato. Sara racconta: ”Sono stata insieme ad un ragazzo per un anno, poi ho scoperto che mi aveva tradita e l’ho lasciato. Ci abbiamo riprovato dopo due mesi, ma la sua amante mi ha mandato degli screenshot compromettenti ed è di nuovo finita. Pensavo fosse l’uomo della mia vita, l’avrei sposato”.

“Ho dato il due di picche a Ronaldo”

Rivelo – Sara Croce e Ronaldo – “Lui scrive sui social alle ragazze e c’è chi ci sta e chi non ci sta. Una persona a me conosciuta ha dato a lui il mio numero e io mi sono arrabbiata moltissimo. Un giorno mi scrive: ’Sono Cristiano, usciamo? Ti vengo a prendere?’ Su whatsapp non aveva la foto e non credevo fosse lui, allora per dimostrarmi che fosse il vero Cristiano Ronaldo mi scrisse: ’Ti blocco e sblocco su Instagram’. Era lui! Ho iniziato a parlarci. Ci proverebbe un po’ con tutte. Penso che mettersi con un calciatore sia sinonimo di corna”.

Sara Croce e Andrea Damante – La mia amicizia con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Andrea Damante? “Ci siamo conosciuti alla sfilata di Guess. Poi ci siamo incontrati in una discoteca dove suonava, sono andata in consolle e mi ha presentato i suoi amici. Abbiamo bevuto qualcosa ed è stata una bellissima serata. Lui ci ha provato con me, ma io no. Da lì abbiamo iniziato a frequentarci. Tra noi è finita dopo il mio viaggio a Los Angeles durato due settimane, quando sono tornata lui era un po’ strano e mi ha detto che eravamo troppo indaffarati, che avevamo vite diverse e lui non voleva farmi stare male”.

“Il libro di Giulia De Lellis? Lei è arrivata a fare un business esagerato, sa come muoversi, sa pubblicizzare se stessa e con questa storia delle corna ha fatto parlare di sé ancora di più. Io non farei mai un libro sul mio ex che mi ha fatto le corna”.