Maria De Filippi su Temptation Island 7

Stasera, giovedì 2 luglio 2020, su Canale 5 parte la settima edizione di Temptation Island 7 condotta dall’amatissimo conduttore romano Filippo Bisciglia. Nell’attesa, Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui ha parlato del cast del reality delle tentazioni e rivelato alcuni interessanti retroscena.

Una versione mix, con due coppie vip e quattro nip alla prese con un viaggio alla scoperta dei veri sentimenti. Ecco i protagonisti che metteranno a dura prova il loro amore: Valeria e Ciavy, Andrea e Anna, Sofia e Alessandro, Annamaria e Antonio, Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Temptation Island 2020 Maria De Filippi : “Le coppie di fidanzati… “

Maria De Filippi dichiara: “La gestazione è stata sicuramente molto laboriosa. Soprattutto per il Covid. Si sono scelte le coppie di fidanzati molto tempo prima, ed è stato chiesto alle coppie di cercare di auto-isolarsi, anche se non più obbligatorio. Stessa cosa è valsa per i tentatori e le tentatrici, come per i single e le single”.

“Abbiamo fatto a tutti i partecipanti gli esami sierologici a tappeto e a cadenza periodica, ancora prima che partissero, e continuiamo a farla all’interno del villaggio. Abbiamo poi obbligato tutto il personale a restare dentro il resort. Sono chiusi in una bolla di vetro ma era necessario cautelarci e cautelare”.