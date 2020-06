Temptation Island 7, Antonella Elia Pietro Delle Piane è già crisi

Temptation Isalnd 7 sta per iniziare ma iniziano le prime crisi la tra le coppie. Litigata tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane?

Temptation Island 7, il reality delle tentazioni simbolo dell’estate sta per iniziare. Come tutti sappiamo, solo per quest’anno eccezionalmente, ribadito più volte dal conduttore Filippo Bisciglia, il cast del reality sarà formato da coppie Vip e coppie Nip. Le coppie Vip che hanno accettato di partecipare al programma sono composte da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso una e l’altra da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Proprio per quest’ultima coppia, a pochi giorni dalla messa in onda del reality, prevista per giovedì 2 Luglio, sono molte le indiscrezioni che si sono alzate.

La coppia, già durante il promo del reality, messo in onda per annunciare l’inizio della trasmissione, aveva fatto parlare molto i gossip a causa della gelosia dimostrata da Pietro nei confronti di Antonella. Egli dichiarava che la sua amata non doveva farsi toccar nemmeno una mano dai tentatori.

Aria di crisi: chi non ha resistito alla tentazione?

Temptation Island 7 sta per essere trasmesso, giovedì 2 luglio il primo appuntamento. Secondo l’influencer Amedeo Venza, nella meravigliosa terra di Sardegna si respira già aria di crisi. Sembrerebbe infatti che il gelosissimo Pietro Delle Piane abbia riservato delle attenzioni e fatto degli apprezzamenti su una delle single.

Antonella Elia furiosa contro Pietro Delle Piane

La reazione di Antonella Elia, che già aveva messo alla prova la sua fiducia in Pietro durante la partecipazione della stessa al Grande Fratello sembra sia stata furiosa. Non dimentichiamo che rimase già scottata in passato dai gossip che insinuavano un ritorno di fiamma tra Delle Piane e la sua ex. Cosa vedremo nelle prossime puntate di Temptation Island 7? Convoleranno a nozze come promesso? Sempre secondo Venza, conoscendo il personaggio di Antonella Elia: “Ci regalerà del trash fantastico.”