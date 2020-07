Valeria e Ciavy: chi è la coppia di Temptation Island 2020 che sta già facendo parlare di sé? Ecco tutte le curiosità e un po’ di gossip sui due giovani romani

Temptation Island 2020 coppie: sono fidanzati da quattro anni Valeria e Ciavy, ma non convivono ancora. Lei ha 27 anni vive a Roma con i genitori e la figlia di 10 anni e lavora come onico-tecnica. Ciavy ha 35 anni, vive a Ladispoli (Roma) con i genitori e lavora come PR in discoteca, inoltre a nutre una passione per la boxe (il pugilato).

È proprio Valeria che decide di intraprendere il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2020.

Temptation Island 2020 coppie: Valeria e Ciavy, lei vorrebbe…

Valeria, nella sua presentazione, scrive: “Io e Ciavy ci siamo conosciuti 10 anni fa. All’inizio eravamo amici poi dopo anni ci siamo fidanzati. A quasi 30 anni e dopo quattro di storia, vorrei andare a convivere con lui, vorrei che si prendesse la responsabilità di un rapporto serio e si prendesse cura di me e di mia figlia. Ho deciso di partecipare a Temptation Island per capire se Ciavy è pronto a dare una svolta al nostro rapporto“.

Tuttavia il fidanzato non nega il fatto di volersela prendere più comoda, nel promo di Canale 5, infatti, afferma chiaramente di voler essere sicuro di quello che prova per Valeria.

Ciavy: “Ho paura di me stesso”, è già successo qualcosa a Temptation Island?

Ciavy ammette: “Vorrei capire come si comporta Valeria senza di me anche se ho più paura di me stesso perché mi conosco!”. Da sempre il 35enne ha pensato che avrebbe potuto cedere a qualche tentazione.

Ma, secondo alcune indiscrezioni, pare che sia accaduto l’esatto contrario. Infatti, nonappena messo piede nel resort Is Morus Relais in cui è girato il reality, Valeria sembra aver perso la testa per Alessandro Basciano, uno dei tentatori, come avrà reagito Ciavy?