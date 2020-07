Coppie Temptation Island 2020: Sofia e Alessandro chi sono?

Coppie Temptation Island 2020: Ecco ormai ci siamo, finalmente ci sono i nomi dei concorrenti di Temptation Island 2020, il programma che ha riscosso un grande successo sta per iniziare domani sera 2 luglio in onda su Canale5. Ma vediamo chi sono Sofia e Alessandro. Fidanzati da quattro anni e mezzo non hanno mai convissuto nonostante entrambi vivano a Perugia.

Sofia ha 30 anni è divorziata e vive con i due figli di 9 e 7 anni. Alessandro, 47 anni, separato con due figli di 20 e 24 anni, lavora nella macelleria di famiglia.

Sofia e Alessandro: 17 anni di differenza e un tradimento alle spalle

La coppia sostiene che la differenza di età – 17 anni – non è mai stata un problema; si conoscono nel 2016 e si sono innamorati subito, tuttavia dopo una convivenza turbolenta e un tradimento di Sofia, la fiducia della coppia viene messa a dura prova.

Quando è la fiducia a mancare è dura da recuperare, l’amore diventa difficile da testimoniare e la coppia rischia di frantumarsi, chissà. Potrà Temptation Island 2020 salvare il loro amore? È Sofia a voler partecipare a Temptation Island spiegando che il suo obiettivo:

«è uscire dal programma mano nella mano con Alessandro. Voglio dimostrare che nonostante la nostra storia travagliata e i miei errori, ora abbiamo superato tutto».