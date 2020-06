Coppie Temptation Island 7: Annamaria e Antonio concorrenti Nip

Ecco confermate altre coppie per Temptation Island 7. Si presentano Annamaria e Antonio. Vediamo chi sono i concorrenti Nip

Coppie Temptation Island 7: altre news giungono dalla produzione di Temptation Island 7, ormai prossimo alla partenza. Filippo Bisciglia e la sua troupe si trovano già presso il Morus Relais in Sardegna e il pubblico è già pronto con il telecomando.

Ma che novità giungono dal reality? Ormai è risaputo che questa versione sperimentale di Temptation vedrà la partecipazione di coppie Vip e Nip insieme. Ma dopo la conferma dei primi personaggi famosi, ecco svelata la prima coppia Nip. Chi sono Annamaria e Antonio?

Annamaria e Antonio: “Due cose sono sicure, una è che sono napoletano, l’altra…”

La prima coppia Nip del reality viene direttamente da Napoli ed è presentata nel promo di Canale 5. Si tratta di Annamaria e Antonio, rispettivamente di 43 anni e 33 anni. Il concorrente maschile, 10 anni più piccolo della fidanzata si presenta per primo dicendo: “due cose sono sicure, una è che sono napoletano, l’altra è che mi piacciono le donne“.

Povera Annamaria! Tutto fa pensare che il birichino Antonio si sia concesso qualche scappatella. Ma non è tutto, egli stesso ammette: “Mi è capitato di fare dei piccoli errori”. Come si comporterà in balia delle belle tentatrice del reality di Canale 5? E soprattutto, cosa ne penserebbe la sua fidanzata?

Ecco confermate altre coppie per Temptation Island 7 . Si presentano Annamaria e Antonio. Vediamo chi sono i concorrenti Nip

Annamaria e Antonio: “Lo perdono sempre…”

Annamaria, fidanzata 43enne di Antonio sembra essere stata sempre magnanima col ragazzo: “lo perdono sempre…”, afferma. Mentre prosegue la sua presentazione nel promo del reality, fa una confessione personale: “ho paura di restare da sola”. Per questo motivo sarebbe sempre pronta a perdonare le continue scappatelle del fidanzato. Ma ne vale la pena?

Antonio si giustifica dicendo: “voglio partecipare per dimostrare ad Annamaria che a 33 anni ho messo la testa a posto”. Manterrà la promessa? Chi dei due si comporterà meglio, resistendo alle tentazioni del reality più piccante dell’estate? Non resta che aspettare la prima puntata che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe andare in onda prima del 7 luglio.