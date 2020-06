Aggiornamenti Temptation Island 2020, Filippo Bisciglia: “Da corna nasce corna”

Il Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, sono da dodici anni insieme, solidissimi, complimenti per essere capaci di avere una vita di coppia stabile più di altri! Lezioni di vita! Che coppia! “Abbiamo avuto momenti difficili, in così tanti anni è normale vivere alti e bassi, ma non avrei mai rinunciato a lei, che è il mio tutto”. L’ha detto al Maurizio Costanzo Show, Bisciglia.

Filippo Bisciglia, storico conduttore di Temptation Island, conduce il programma fin dalla prima edizione del 2014. Attualmente sta finendo di registrare le puntate della nuova edizione, la settima, di cui TvBlog per primo ha dato anticipazioni.

Aggiornamenti Temptation Island 2020, rivelazione di Bisciglia

La messa in onda su Canale 5 prevista il 2 luglio (anziché il 7 luglio), per la prima volta un’edizione in cui coppie vip (famose) e nip (non famose) giocano insieme. I nomi dei concorrenti? quelli delle coppie certe sono Antonella con Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro con Lorenzo Amoruso e come nip Valeria e Ciavy.

“Sarà un’edizione focosa”, ha detto Filippo Bisciglia

“A differenza delle scorse edizioni, ci saranno coppie differenti, con differenze di età notevoli, quasi tutti hanno avuto figli da relazioni precedenti e sono molto svegli”. L’esperienza del presentatore nasce grazie al Grande Fratello, come personaggio tv nel 2006 (potrebbe tornare nel prossimo Grande fratello Vip), dove si è fatto conoscere come latin lover .

Filippo Bisciglia infatti è entrato nella Casa fidanzato con Flora Canto (ora signora di Enrico Brignano che ha reso padre), ne è uscito legato alla coinquilina Simona Salvemini. Chi meglio di lui sa come funzionano certi giochi? Attualmente il presentatore Bisciglia e Pamela Camassa, stanno da dodici anni insieme, solidissimi.

Mi sono accorta subito che qualcosa non andava, continuava a comportarsi normalmente, ma, quando parlava di Pamela, lo faceva eccessivamente bene. Una bella ragazza, una persona spigliata. Non ci voleva molto a capire che tra loro fosse nato qualcosa.

Da cosa nasce cosa, da corna anche, Temptation Island è una buona palestra, dalle corna personali a quelle altrui!