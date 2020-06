Valeria e Ciavy fuori da Temptation Island: indiscrezioni clamorose

Valeria e Ciavy lasciano Temptation Island prima ancora della messa in onda. Chi dei due non ha resistito alla tentazione?

Clamorose rivelazioni vengono fuori dal resort di Temptation Island prima ancora della messa in onda, prevista per il 2 luglio. Pochi giorni fa giunse l’indiscrezione riguardo ad una coppia che avrebbe già lasciato il reality, ma non fu fatto nessun nome. Oggi i sospetti ricadono tutti su Valeria e Ciavy. Cosa è successo tra i due?

La coppia aveva già fatto conoscere al pubblico le sue debolezze. Da una parte lei, desiderosa di stabilizzare il rapporto, dall’altra lui, un po’ più farfallone. Cosa avranno combinato sul set del reality?

Le indiscrezioni sul primo tradimento di Temptation Island

Filippo Bisciglia aveva già confermato, pochi giorni fa, che il primo colpo di scena del reality aveva già lasciato tutti senza parole. Nella sua dichiarazione, il conduttore era sbigottito nel rivelare che a Temptation Island è già successo qualcosa di clamoroso, facendo capire che si tratta proprio di una “coppia giovane“.

I sospetti ricaddero subito su Valeria e Ciavy, rispettivamente di 27 e 35 anni. Immaginando i dettagli dell’accaduto, vista la presentazione dei due nel promo di Canale 5, si può tranquillamente pensare ad un tradimento, ma i telespettatori non immaginano la clamorosa realtà dei fatti.

Chi ha ceduto alle avance?

Ciavy, presentandosi, non ha mai negato di “traccheggiare” e cercare scuse per rinviare continuamente la convivenza tanto desiderata da Valeria. Il 35enne, inoltre, ha chiaramente ammesso che: “le tentazioni saranno tante. Quindi potrei sbagliare“. Quest’ultima affermazione ha fatto scoppiare in lacrime la fidanzata, la quale affermó: “lui per me è tutto”. Pertanto, chi avrebbe mai potuto aspettarsi che a perdere la testa per il suo tentatore sarebbe stata proprio Valeria? Ebbene sì, pare che Alessandro Basciano, ex corteggiatore a Uomini e Donne, sia il colpevole della rottura della coppia e la loro conseguente uscita di scena. Tradimento in tempo record? Non c’è ancora nulla di confermato, ma per scoprire la verità, non resta che aspettare i prossimi aggiornamenti.