Colpo di scena a Temptation Island! Una coppia lascia il reality prima ancora di iniziare, che succede? La dichiarazione di Filippo Bisciglia

Non è ancora andata in onda la prima puntata di Temptation Island, prevista per il 2 luglio in prima serata su Canale 5. Ma pare che all’interno del resort da sogno stia già accadendo l’inverosimile, infatti, una coppia avrebbe già deciso di abbandonare il reality di Filippo Bisciglia.

Lo stesso conduttore ha ammesso di aver assistito al primo e inaspettato colpo di scena di Temptation Island. Ma cosa sarà successo veramente? Perché una delle coppie avrebbe deciso di svignarsela dopo pochi giorni?

Filippo Bisciglia è esterrefatto

Il conduttore del reality di tentatori e tentatrici, nel rilasciare una dichiarazione a Fanpage, non ha certamente nascosto il suo stupore nel raccontare l’accaduto. “Il colpo di scena? C’è già stato! È già accaduto qualcosa“, ha dichiarato il presentatore di Temptation Island, purtroppo non ha potuto rivelare più di tanto. Ma ha fatto capire che una delle donne sia già andata su tutte le furie per aver notato un atteggiamento fin troppo intimo del fidanzato con un’altra. Tradimento? Ancora non c’è niente di confermato, ma pare che questo imprevisto abbia portato la coppia a decidere di lasciare il reality.

Colpo di scena a Temptation Island! Una coppia lascia il reality prima ancora di iniziare, che succede? La dichiarazione di Filippo Bisciglia

Chi ha lasciato Temptation?

Filippo Bisciglia non si è potuto sbilanciare molto nella sua dichiarazione a Fanpage, ma ha affermato che: “le coppie partecipano per tanti motivi differenti. Ci sono coppie più grandi, poi c’è una coppia giovane“. Sarebbe stata proprio quest’ultima a generare il primo colpo di scena di Temptation Island?

In tal caso potrebbe trattarsi di Valeria e Ciavy, quest’ultimo infatti aveva affermato di partecipare al reality in quanto insicuro dei suoi sentimenti verso la fidanzata, facendola addirittura piangere davanti alle telecamere. Ma le possibilità possono essere tante: Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Anna e Andrea, Sofia e Alessandro, Annamaria e Antonio, quest’ultimo aveva addirittura confessato di avere un debole per le donne. Chi sarà la coppia che farà più parlare di sé al reality?