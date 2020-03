E’ arrivata la sospensione, la decisione di casa Rai è stata di fermare Domenica In sospesa. Il programma televisivo domenicale non andrà in onda causa Coronavirus. Anche Mara Venier è stata bloccata

Domenica In sospesa, si ferma per il Coronavirus – La puntata del 15 marzo di Domenica In è stata cancellata. Nessun appuntamento, domani, con Mara Venier alle ore 14 su Rai Uno. La trasmissione non sarà visibile a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus. “Domani Domenica In non andrà in onda. Avrei voluto essere con voi per regalarvi un sorriso, ma non è possibile in questo momento di emergenza. Vi abbraccio tutti forte forte” è il messaggio della Venier sul suo profilo Instagram.

Coronavirus: Stop a Mara Venier, spazio ai programmi di informazione sull’emergenza sanitaria

Domenica In sospesa

L’emergenza Coronavirus imperversa in tutta Italia e il Governo ha attuato delle misure precauzionali per contenere il contagio. La Rai ha deciso di intensificare la diffusione delle notizie e dell’informazione in merito, ampliando gli spazi dedicati ad approfondimenti sull’emergenza sanitaria.

Programmi Rai sospesi per coronavirus

Cresce la lista dei programmi Rai sospesi per il Coronavirus. Il programma televisivo di Mara Venier si aggiunge a: I Soliti Ignoti – Il Ritorno di Amadeus, L’Eredità di Flavio Insinna, Detto Fatto di Bianca Guaccero, Vieni da Me di Caterina Balivo, La Prova del Cuoco con Elisa Isoardi e Claudio Lippi. Al momento solo rinviata la nuova edizione di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

Mara Venier non verrà trasmessa in televisione. La motivazione della sospensione di Domenica In. Nelle ultime ore si è verificato un contagio di un ospite di Domenica In che sarebbe dovuto intervenire nella puntata del 15 marzo. Si tratta del Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri, risultato positivo e che avrebbe dovuto parlare con Mara Venier dell’emergenza Coronavirus. “Sono in isolamento dopo essere stato a contatto con un sospetto contagiato” ha dichiarato il diretto interessato su Facebook.

La 27esima puntata di Domenica In sarà sostituita da un “Meglio Di…”, contenente un rimontaggio di alcune interviste ed esibizioni di questa edizione.