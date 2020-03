Coronavirus contagiata Guliana De Sio positiva al test Covid-19: “Sono in isolamento allo Spallanzani” scrive la nota attrice: “Sono al terzo tampone”

Giuliana De Sio positiva ai tamponi, si aggiunge alla lista dei personaggi vip colpiti dal Coronavirus. Fino allo scorso mese l’attrice si trovava a Cremona, in tournée con lo spettacolo “Le Signorine”. Da due settimane è in isolamento all’Ospedale Spallanzani di Roma. Solo dopo aver saputo di essere guarita dal maledetto virus invisibile, ha voluto condividere con i fan il dolore fisico della malattia. Ma anche il profondo senso di solitudine e abbandono provato. Sono state giornate complicate per la De Sio. Con un lungo e toccante post sui social ha raccontato quella che è stata la prova più dura della sua vita.

Giuliana De Sio positiva al Coronavirus, in seguito le ha provocato una brutta polmonite

Assente dal suo profilo Facebook da qualche giorno, Giuliana De Sio, ha voluto raccontare i terribili giorni vissuti dopo aver contratto il Coronavirus, che le ha provocato una brutta polmonite. “Sono in isolamento allo Spallanzani da due settimane per avere contratto il virus. Ma la buona notizia è che il virus è sconfitto. Sono al terzo tampone negativo, anche se molto indebolita. La solitudine feroce di questa situazione e il dolore fisico e mentale che ne derivano sono la prova più dura a cui io sia stata sottoposta in tutta la mia vita. Sentivo con le poche energie che mi sono rimaste di comunicarvi questo. Anche un po’ per spiegare la mia improvvisa scomparsa dal profilo e dalla pagina. Vogliatemi bene perché qui i metodi sono a dir poco sbrigativi. Ti senti più abbandonato che mai e non mi dilungo. Anche se so cosa succede nel mondo, voglio uscire!!!” – ha raccontato Giuliana De Sio.

Per l’attrice arrivano parole di conforto e di pronta guarigione da parte dei suoi ammiratori. “Giuliana.. Grande attrice e donna.. Auguri di cuore”, “Sei una forza della natura. Coraggio!”, “Sei una guerriera! Forza Giuliana!”.