Costanzo parla del nuovo programma di Tv8 condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola

Maurizio Costanzo su Adriana Volpe e Ogni Mattina: “Sarebbe un peccato…”. E’ iniziata da poche settimane la nuova avventura di Adriana Volpe al fianco del giornalista Alessio Viola al timone del nuovo programma di Tv8. Il rotocalco, iniziato lo scorso 29 giugno sembra esser partito un po’ a rilento come ascolti sebbene la Volpe sia molto amata dal pubblico a casa.

A sottolineare ciò una telespettatrice di Savona nonché lettrice del settimanale Nuovo in una lettera destinata a Maurizio Costanzo ed alla sua rubrica dedicata ai VIP, o ai personaggi famosi sul settimanale succitato.

Maurizio Costanzo su Ogni Mattina: “E’ qualcosa di già visto, ripete lo schema di Mattino 5 e Unomattina“

Nella lettera la signora di Savona esprimeva a Costanzo i suoi dubbi sulla trasmissione dichiarando: “E’ qualcosa di già visto, ripete lo schema di Mattino 5 e Unomattina. C’era il bisogno di un contenitore del genere?”

La reazione del noto giornalista alla critica della telespettatrice da parte del noto giornalista non si è fatta attendere. Costanzo senza remore ha risposto alla succitata affermando: “Se questa esperienza su Tv8 può servire alla Volpe per cominciare un nuovo percorso lontana dalla Rai, allora aspettiamo a dare giudizi e vediamo. Bisogna dare il tempo a Ogni Mattina di affermarsi, di perfezionarsi e di diventare un punto di riferimento per una fetta di telespettatori…”.

Maurizio Costanzo su Adriana Volpe

Soffermandosi poi su Adriana Volpe Costanzo ha dichiarato: “E’ una grande professionista e si vede: quando è in onda, sa come gestire la trasmissione. Porta sempre il sorriso nelle case di chi la segue, ama la sua famiglia e sa gestire le dirette: tutte ottime qualità che sarebbe un peccato se non fossero sostenute dal pubblico…”.