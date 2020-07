La cantante Emma giudice a X Factor mette in campo personalità, qualità e esperienza

Emma X Factor 2020: Tutti pazzi per Emma Marrone e questa volta è anche il pubblico di XFactor a promuoverla. Emma Marrone partecipa come giudice al programma rappresentando la più grande novità del noto quanto famosissimo talent show di Sky.

Il suo cuore e la sua generosità si differenziano sempre, motivo per cui durante le selezioni ha ringraziato non solo tutti gli artisti che sono venuti e si sono presentati a fare i casting ma anche e soprattutto i giudici

Emma X Factor 2020: definisce i suoi colleghi dei veri e propri compagni di viaggio

Gli altri giudici rappresentano per Emma dei veri e propri compagni di viaggio dai quali, almeno per questo ruolo, è sicura che imparerà molto. Ricordiamo a prescindere da tutto che Emma Marrone è sempre stata apprezzata dal pubblico,quindi non abbiamo dubbi che anche questa volta andrà tutto bene!

Gli addetti ai lavori e tutti i collaboratori di X Factor Italia già la amano per il suo modo di pensare, di essere e della sua personalità.

Da cantante a giudice X Factor Italia 2020

Emma X Factor 2020: la cantante salentina è sempre stata, almeno quando è apparsa in tv, sotto “l’ala protettrice” di Maria De Filippi a Mediaset ad Amici, ora una nuova sfida è iniziata: la tv come giudice e non più unicamente come cantante che riceve applausi o consensi ma come parte attiva dell’intero processo che porta un artista a realizzarsi, una bella responsabilità!

Avanti tutta Emma, siamo con te!