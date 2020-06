Jonathan Kashanian, Detto Fatto: Michelle Hunziker incinta del quarto figlio

Durante la rubrica di Gossip, Jonathan Kashanian divulga la notizia Michelle Hunziker potrebbe essere in cinta del quarto figlio ma al momento si tratta solo di un indiscrezione. Nel salotto Gossip di Detto Fatto, un super aggiornato Jonathan Kashanian sgancia una bomba su un impossibile scoop. Lo stesso a Detto Fatto dichiara: “Io ho ricevuto una notizia dell’ultima ora, che chiedo ai miei autori ma nessuno lo sa”

Jonathan Kashanian aggiunge: “Ragazzi si pensava fosse una bufala qualche mese fa perché Michelle aveva smentito, ma pare che invece potrebbe realmente essere incinta di nuovo Michelle Hunziker del quarto figlio!”.

Michelle mamma già di Aurora Ramazzotti e Sole e Celeste Trussardi d’altronde non ha mai nascosto il desiderio di una nuova gravidanza per cui l’indiscrezione troverebbe i suoi fondamenti. Al momento però non è arrivata nessuna conferma. Sempre durante la rubrica Gossip, Kashanian ha voluto sottolineare più volte insieme alla Guaccero che la notizia della quarta gravidanza della Hunziker al momento è solo un rumors.

Mentre si attende la smentita o la conferma da parte della showgirl e conduttrice, la Guaccero sorprende tutti ringraziando in diretta proprio Michelle Hunziker e Gerry Scotti per le belle parole nei suoi confronti durante la consegna del Tapiro da parte di Staffelli.

Michelle la dedica sui social

Mentre si attende l’intervento della Hunziker sulle indiscrezioni per la sua possibile quarta gravidanza, lei come suo solito sorprende tutti sui social. In occasione della festa del 2 Giugno, la conduttrice riserva delle dolci parole per il suo paese d’adozione: l’Italia. Nella dedica confessa il suo amore per l’Italia coltivato sin da bambina e manda degli auguri speciali in questo giorno di festa alla Nazione, scrivendo su Instagram: “Mi sono follemente innamorata e giurai di imparare bene questa lingua e la cultura per diventare un giorno a tutti gli effetti italiana!”

“La mia anima e il mio cuore erano già di questo paese da sempre. Sono la dimostrazione che con impegno e dedizione da parte mia, l’integrazione è stata possibile eccome! Buona festa della Repubblica amore mio e paese del nostro cuore!! ?? evviva l’Italia !!!!”.