Torna sul piccolo schermo Costantino Della Gherardesca con il nuovo gioco a quiz «Resta a casa e vinci» in onda prossimamente su Rai 2

Costantino Della Gherardesca deve la sua notorietà grazie alla conduzione dell’adventure show “Pechino Express”. Inoltre, molti conoscono il successo che ha riscosso il conduttore durante il game show dal carattere alternativo “Apri e Vinci”.

Il primo show televisivo a quiz che “entra a casa dei telespettatori” nel senso più letterario della parola. Il programma, che andava in onda su Rai 2, è pronto a tornare con il suo stesso amatissimo conduttore.

Resta a casa e vinci la novità di Costantino Della Gherardesca

L’ultimo programma di Costantino Della Gherardesca si intitolava “Apri e Vinci”. In questo game show il conduttore televisivo, accompagnato dagli operatori tv, gira per la città fino a scegliere un citofono a caso (forse) a cui suonare. Se i fortunati e “casuali” concorrenti accettano, Costantino entra nelle loro case, si accomoda nei loro salotti e inizia il quiz, per lo più di cultura generale.

Ogni livello superato corrisponde a un monte premi in denaro. Finalmente, dopo il lockdown, questo alternativo e simpaticissimo game show tornerà su Rai2, riconfermato Costantino Della Gherardesca per la conduzione, ma il titolo è stato rinnovato.

Resta a Casa e Vinci: nuovo titolo, stesso show?

Come già anticipato, il concept dello show di Costantino sembra essere rimasto invariato, lo stesso non è per il titolo. Infatti, “Apri e Vinci” si trasforma in “Resta a Casa e Vinci”. La prima parte del titolo è tristemente nota a tutta Italia. Si tratta, infatti, dello slogan che ha accompagnato tutta la popolazione durante la quarantena.

Adesso che l’Italia sta cercando di ripartire, è ancora più importante rispettare determinate misure di sicurezza. A questo proposito, si potrebbe considerare il nuovo titolo dello show di Costantino Della Gherardesca una delle tante iniziative di sensibilizzazione promossa dalla RAI? Se così fosse, visto il concept dello show, non ci sarebbe stata idea più azzeccata.