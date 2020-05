Isola dei famosi 2020 chi sarà l’inviato di Ilary Blasi: Can Yaman concorrente?

In casa Mediaset sembra essere tutto pronto per il ritorno del reality “«Isola dei Famosi»”. Il programma televisivo, che negli anni ha riscosso molto successo, si basa sulla sopravvivenza di un gruppo di concorrenti famosi (più o meno), appartenenti al mondo dello spettacolo su un’isola deserta privati di tutte le loro comodità e con pugno di riso per sopravvivere all’adventure game. Il trend del gossip di questi ultimi 3 giorni è il rebus irrisolto di Can Yaman. Ad oggi non è dato sapere il ruolo dell’attore turco, (idolatrato delle donne), sarà l’inviato di Ilary Blasi.

Vediamo le ultime novità in merito. Fermato dalla Pandemia del Coronavirus il programma è in attesa di poter cominciare in tutta sicurezza. Nel frattempo i gossip sul cast iniziano ad alzar polvere.

“Isola dei Famosi” lo scettro passa a Ilary Blasi

«Isola dei Famosi», Can Yaman concorrente o inviato di Ilary Blasi?

I nomi del possibile cast all’Isola

Dopo il comunicato stampa per Alessia Marcuzzi da parte di Mediaset che le toglieva la conduzione del programma, come riportato da Blogo, il timone del comando è passato a Ilary Blasi. Sul cast dei concorrenti sono stati fatti moltissimi nomi da Sossio Aruta, Milly D’Abbraccio, Eleonora Giorgi, Kiò Nalli, Maria Monsè. Ad oggi nessun nome sembra essere stato confermato alla partecipazione.

Diverso il destino sarebbe per la figura dell’inviato dall’Isola dove le indiscrezioni danno per certo il nome di Can Yaman, l’attore turco di fama mondiale.

Chi è il nuovo inviato sull’Isola?

Sempre più forti i rumors che girano intorno al nome Yaman come inviato sull’Isola dei Famosi. E’ da mesi, infatti, che molte testate giornalistiche come Chi di Alfonso Signorini, ripetono il nome di Yaman al posto di Alvin come inviato. Ma come detto è ancora tutto da confermare.

Nel frattempo una cosa è certa, l’attore turco già molto amato in Italia torna nelle case degli italiani sul piccolo schermo con una nuova soap opera d’amore televisiva su Canale 5 ” Daydreamer – Le ali del sogno” che prenderà il posto di Uomini e Donne da Giugno.