TV News, Uomini e Donne chiude, Tina Cipollari protesta

TV News, Maria De Filippi rivela che Uomini e Donne è al giro di boa l’appello di Tina Cipollari: “Devi allungare Uomini e Donne fino a fine Giugno”

TV News: Venuta a conoscenza della decisione presa da Mediaset sulla chiusura del dating show, Tina Cipollari vorrebbe rimanere in onda fino a giugno e accorata chiede a Maria De Filippi: “NO Maria, devi allungare Uomini e Donne fino a fine Giugno”. Ovviamente L’opinionista vuole seguire da vicino gli sviluppi della storia tra Gemma e Sirius (Nicola Vivarelli).

Vediamo la data di chiusura del format di casa Mediaset. Intanto vi anticipiamo che durante l’estate il programma televisivo sarà sostituito dalla messa in onda della soap opera turca “DayDreamer – Le ali del sogno” con Can Yaman. La chiusura estiva ha indispettito la nota opinionista Tina che voleva vederci sulla strana storia di Sirius e Gemma. Andiamo a vedere quando sarà l’ultima puntata di UeD.

A UeD Tina Cipollari protesta contro la chiusura

TV News – E’ stata resa nota la data dell’ultima puntata di questa stagione del dating più seguito d’Italia. Svela dunque la data della messa in onda della puntata di fine stagione del celebre dating di Maria De Filippi. I piani alti di Mediaset hanno deciso che l’ultima puntata di UeD andrà in onda il 5 giugno 2020 per poi tornare a settembre con una nuova stagione.