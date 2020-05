Rai 2 | Milo Infante sostituisce Detto Fatto e Paola Perego torna su Rai 2

The Qeen di Rai 1 Caterina Balivo non si tocca! Paola Perego e Milo Infante tornano in RAI previsto un restyling generale per Detto Fatto e Bianca Guaccero?

News TV – La storica conduttrice Paola Perego, ha annunciato tramite Blogo che farà ritorno alla RAI con un nuovo programma. Con l’arrivo della stagione estiva, è noto che le trasmissioni in palinsesto subiranno alcune modifiche. Alcune manderanno in onda le repliche, altre si fermeranno per riprendere a settembre con la nuova stagione. A questo proposito, la RAI sta già lavorando per la programmazione della prossima stagione, la quale sarà ricchissima di novità, a partire dal nuovo programma di Paola Perego su Rai 2.

Novità anche per Detto Fatto di Bianca Guaccero, infatti, pare che il programma leader di ascolti del pomeriggio di Rai2, dopo ben 7 anni necessiti di qualche cambiamento.

News TV – Paola Perego ha contribuito a scrivere parte della storia dei talk show italiani. Tra i più importanti si ricordano: La vita In Diretta, Verissimo e Buona Domenica. Il nuovo show che Rai2 ha in mente per Paola Perego, andrà in onda il sabato pomeriggio alle ore 14:00. La conduttrice, nel suo programma, racconterà il rapporto tra nonni e nipoti.

Secondo Blogo, la collocazione del programma in palinsesto è già decisa definitivamente. Paola Perego sarà la padrona del sabato pomeriggio di Rai2.

Caterina Balivo non si tocca! Bianca Guaccero resta a Detto Fatto?

News TV – Qualche cambiamento sembra essere previsto anche per l’amato talk show e tutorial Detto Fatto, programma inizialmente affidato a Caterina Balivo, poi a Bianca Guaccero. Dal 2013 ad oggi, il programma è andato in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00. Ma, stando ad alcune indiscrezioni, per la prossima stagione lo spazio di Detto Fatto su Rai 2 sarà sostituito da un nuovo programma che segnerà il ritorno del conduttore del L’Italia sul Due.

News TV – Come tutti avranno capito si tratta di Milo Infante. Il conduttore e giornalista, dopo una pausa televisiva in seguito ad una serie di cause con la RAI, potrebbe tornare ad occupare il palinsesto di Rai 2 con un nuovo programma di attualità dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00, subito prima di Detto Fatto.

Al momento non ci sono notizie ufficiali, ma per avere maggiori dettagli non resta che aspettare le prossime indiscrezioni.