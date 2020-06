Giorgia Palmas e Filippo Magnini mostrano l’ecografia e svelano il sesso del bebé in arrivo. Lo annuncia il futuro papà

Momenti di pura gioia per Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Dopo l’annuncio della gravidanza di lei, arriva un’altra bellissima notizia. Giorgia, incinta di oltre sei mesi, si è sottoposta alla consueta ecografia, ma quest’ultima è stata rivelatrice.

Per la felicità della coppia e dei fan, arriva sul profilo Instagram di Filippo lo scatto dell’ecografia del bebé in arrivo. Ma, oltre ad intravederne la fisionomia, si è scoperto anche il sesso.

È una bambina

Giorgia Palmas e Filippo Magnini possono preparare il corredino in rosa, in quanto la showgirl è il nuotatore aspettano una bambina. Per Filippo è la prima figlia e accoglie la notizia con un semplice e dolcissimo post dove scrive: “non vedo l’ora di conoscerti. Mia principessina. Già ti Amo“. Anche la 12enne Sofia, figlia di Giorgia Palmas e Davide Bombardini, sarà felicissima per l’arrivo della sorellina.

Un matrimonio in sospeso…

L’arrivo della bambina sarà sicuramente il completamento del sogno d’amore di Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Ma è noto che, prima della notizia sulla gravidanza di Giorgia, la coppia aveva programmato le nozze. Tuttavia, l’emergenza Coronavirus mandò tutto a monte, ma i due non hanno intenzione di darsi per vinti. Il matrimonio sarà rinviato a dopo il parto. Nel frattempo, Giorgia e Filippo possono ingannare l’attesa cominciando a sbizzarrirsi nella scelta del nome della piccola.