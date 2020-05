Inizio doloroso per Mara Venier a “Domenica In” oggi 31 maggio 2020 la conduttrice televisiva cade di peso batte la testa e riporta una frattura al piede sinistro prima di raggiungere gli studi Rai

La conduttrice Mara Venier inizia la puntata con una dichiarazione dove confessa l’imprevisto: “Sono caduta dalle scale di peso, frattura al piede, abbiamo fatto una fasciatura e il medico mi aspetta dopo Domenica In”. Non sarà facile tenere il timone della trasmissione per tutta la domenica con i forti dolori che la conduttrice ammette di sentire. Nel video la conduttrice televisiva racconta il contrattempo e le difficoltà dell’inconveniente.

Mara Venier, piede fasciato e dolori continua il suo annuncio e dice: “Sono caduta di peso. Sono qua e spero di arrivare fino alla fine di oggi con il mio piedone. Ho forti dolori”. A rincuorarla da una parte ma spaventandola dall’altra arrivano le parole di Massimo Ranieri in collegamento con la trasmissione.

Avvenimento inatteso di Mara Venier incidente a Domenica In

Domenica In, Mara Venier incidente prima della diretta (video)

Incidente per Mara Venier a “Domenica In” la conduttrice televisiva cade dalle scale, batte la testa e si frattura il piede sinistro. Massimo Ranieri, in collegamento con Domenica In, rassicura la Venier raccontandole la sua esperienza con il gesso alla conduzione del suo spettacolo per 7/8 mesi. Rasserenata dalle parole del cantante la conduttrice ammette però di essere molto preoccupata per le tempistiche, sette mesi.

Mara no limits a Domenica In

Rivolgendosi al pubblico la Venier, considerando il termine della messa in onda per questa stagione previsto per il 28 giugno, ammette: “D’accordo con direttore Coletta abbiamo deciso di stare con voi fino al 28 di giugno. Domenica In continuerà e se io avrò il piedone mi dovrete sopportare anche con il piedone”.

Impavida e battagliera non si arrende nemmeno al dolore e rassicura il pubblico sulla sua presenza sino alla fine della messa in onda.

Mara Venier e la dedica a Eleonora Daniele

Non poteva non farlo, Mara Venier in puntata dedica una clip alla sua amica diventata neo mamma, Eleonora Daniele, per omaggiarla. La conduttrice di “Storie Italiane” Eleonora Daniele è diventata mamma difatti il 25 maggio dando alla luce la sua primogenita Carlotta.

Il legame fra le due conduttrici non è un segreto per nessuno, tanto che durante la puntata di Domenica In del 12 Gennaio dove la Daniele era ospite, la stessa aveva annunciato che la Venier sarebbe stata la madrina della sua piccola.

Incidente serio ma senza tuttavia avere gravi conseguenze. La conduttrice lo racconta nel video di Domenica In che possiamo vedere qui sotto