Domenica In, le anticipazioni, gli ospiti in puntata del 19 aprile 2020, ricca per la conduttrice televisiva Mara Venier che rivela: “Amadeus ospite con la moglie Giovanna Civitillo

Domenica In anticipazioni – Si prevede una puntata all’insegna del divertimento per domenica 19 aprile 2020 con Mara Venier e il salotto di Domenica In. La conduttrice televisiva svela i collegamenti con gli ospiti che si avvicenderanno, tra racconti di vita ai tempi del Coronavirus, sorprese ed emozioni.

Primi in scaletta Amedeus, reduce dalla conduzione dell’acclamatissima ultima edizione del Festival di Sanremo e la moglie Giovanna Civitillo. La coppia racconterà com’è cambiata la loro vita con la quarantena e come la stanno passando.

Domenica In ospiti: Max Giusti, Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e altri

Uno degli ospiti della signora della domenica in Rai, Mara Venier, sarà Max Giusti. Il noto attore comico ha appena terminato la sua esperienza come concorrente del reality Pechino Express. Max sorprenderà il pubblico annunciando il suo ritorno in RAI con “Boss in Incognito”, il prossimo autunno.

Domenica In anticipazioni

Qualche anticipazione sui programmi in onda la sera l’avremmo dall’amatissima Elena Sofia Ricci, l’attrice presenterà la fiction, che vede il suo debutto sul set con la figlia Emma, “Vivi e lascia vivere“. Dd allietare la domenica ci sarà anche Alessandra Mastronardi, vista la messa in onda delle repliche della fiction “L’Allieva” che la vede protagonista, insieme a Lino Guanciale.

Tantissimi ancora, i personaggi che saranno intervistati, tra cui Chiristian De Sica, Ferzan Özpetek , il pasticcere Igino Massari con Debora Massari.

Mara Venier ci terrà aggiornati con l’informazione e la situazione del nostro Paese

Durante la puntata di domani, la padrona di casa non farà mancare al suo pubblico l’informazione. E’ previsto infatti un collegamento con il professor Francesco Le Foche che ci aggiornerà sulla situazione attuale del nostro Paese in questo momento difficile e senza precedenti.

Una puntata a tutto tondo quella di domenica 19 aprile con Mara Venier al timone di Domenica In, da non perdere!