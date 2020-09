Tre Sorelle al Grande Fratello VIP fanno gossip, ma la Gregoraci piange

Tre Sorelle per il Grande Fratello: gossip e lacrime arrivano dalle concorrenti, Matilde Brandi, Stefania Orlando, mentre Elisabetta Gregoraci piange

Grande Fratello VIP. Le Tre Sorelle, Matilde, Stefania ed Elisabetta si confidano e si raccontano le loro storie d’amore in un pomeriggio di settembre in tutto relax fanno gossip della loro vita privata, mentre l’ex moglie di Briatore, Elisabetta Gregoraci piange, ripercorrendo i suoi trascorsi. Le tre VIP, più che concorrenti, sembrano essere davvero tre sorelle. Un affiatamento mai visto prima al Grande Fratello, Tre Sorelle, tre complici, come i tre moschettieri.

Poco fa, oggi pomeriggio, Stefania, Matilde ed Elisabetta, si sono lasciate andare al gossip amoroso. Di fianco a loro ad ascoltare in religioso silenzio le vicende amorose dei mostri sacri televisivi, la giovane attrice siciliana Adua Del Vesco.

Delle Tre Sorelle del Grande Fratello VIP 5, apre le danze Stefania Orlando con il gossip di famiglia e rivela l’incontro con il chitarrista rock e attuale marito Simone Gianlorenzi dicendo: “Ci siamo conosciuti per lavoro, avevo bisogno di una band e il mio ex marito Andrea, che faceva il direttore artistico di un locale mi presentò la sua”.

La showgirl racconta come è nata per caso la loro storia d’amore “Lui è venuto a casa per un anno, ma io avevo un’altra storia, lui aveva la sua. Pensate, lo chiamavo per cognome. Un anno dopo sognai di fare l’amore con lui e presi coraggio per dirglielo”. Stefania spiega di esser stata lei a fare la prima mossa: “Mi rispose che lui erano mesi che lo sognava ad occhi aperti”.

Matilde Brandi: “Il vostro matrimonio è stato il più figo di sempre… sulla spiaggia a Fregene… erano proprio fighi. Penso che sia stato il più divertente a cui sono andata”. Stefania domanda a Matilde: “Ma tu perchè non ti sei mai sposata?” Sorridendo la showgirl romana risponde: “Stiamo bene lo stesso, non è qualcosa che mi manca, magari lo faremo… non lo so”.

A seguire Elisabetta Gregoraci racconta brevemente i passi più importanti della sua vita, la malattia e la morte della mamma, Flavio Briatore e la nascita del figlio Nathan Falco:”Sono sempre stata brava, seria, non mai fatto marachelle, neanche mia sorella. Poi è arrivata la malattia di mia madre che avevo 12 anni, il dottore mi disse saluta la tua mamma perchè tra un mese muore… Sono stata traumatizzata… Poi è arrivato lui…”

“Gestire un uomo come lui non è stato semplice, io ero molto giovane. Lui era Briatore, una figura forte, non potevo fare la cretina in giro. Io avevo un ruolo preciso, ho dovuto sempre fare delle scelte”.

Elisabetta rivela le difficoltà del matrimonio vicino ad un uomo di primo piano: “Ho sacrificato tanto per stare con lui perchè avevamo molte responsabilità. Ho rinunciato a cose televisive. Un uomo come lui non puoi lasciarlo solo, viaggiava in tutto il mondo”.

Elisabetta Gregoraci piange quando scende nei particolari

Fra le tre sorelle emerge l’alchimia, Elisabetta aggiunge altri dettagli della vita con Flavio Briatore e poi racconta di aver voluto accettare di partecipare al Grande Fratello VIP per stare un pò rilassata: “La mia prima vacanza con una mia amica l’ho fatta a 38 anni. Ho avuto tante cose belle dalla vita, però me ne ha tolte altre“.

“Vedi io ho scelto di fare questo programma per vivere un pò di spensieratezza, nonostante sia un gioco difficile da affrontare”. Elisabetta con le lacrime agli occhi rivela: “Le cazzate non le ho mai fatte. Mi ha salvato mio figlio perchè poi sono rimasta incinta. Mio mi ha aiutata”, Matilde smorza il discorso e con il sorriso: “Ti capisco perfettamente, qua ci divertiamo come dei ragazzini e ci fa bene… Cazzeggiamo”.