News Grande Fratello Vip 5: Chi entra venerdì nella Casa?

A poche ore dall’inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip arriva la news dei concorrenti che venerdì varcheranno la soglia della Casa

News Grande Fratello: Centoventi telecamere pronte a riprendere h24 i concorrenti VIP e inquilini della casa più spiata d’Italia. A Cinecittà è tutto pronto per dare inizio ad uno dei reality più attesi e seguiti del momento il “Grande Fratello Vip“. Alfonso Signorini al comando, Pupo e Antonella Elia, opinionisti dell’edizione numero cinque, mancano solo gli altri 10 concorrenti che venerdì sera faranno il loro ingresso in pompa magna.

Fra le novità di quest’edizione numero 5 del GF VIP oltre al doppio appuntamento settimanale anche l’ingresso frazionato. Stasera, infatti, a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà saranno solo dodici dei venti (Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria sono un unico concorrente) concorrenti in gara.

News Grande Fratello: Chi entra venerdì nella Casa?

News Grande Fratello: Chi entra venerdì nella Casa?

News Grande Fratello: i Vip che ieri sera 14 settembre 2020 hanno fatto il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia, e sono:

Fausto Leali

Enock Barwuah

Dayane Mello

Tommaso Zorzi

Patrizia De Blanck

Adua Del Vesco

Massimiliano Morra

Flavia Vento

Matilde Brandi

Andrea Zelletta

Pierpaolo Pretelli

Vediamo chi entrerà venerdì nella Casa del Grande Fratello Vip. Il secondo ingresso scaglionato per evitare assembramenti anti-covid-19 è composto dai seguenti concorrenti:

Stefania Orlando

Elisabetta Gregoraci

Paolo Brosio

Fulvio Abbate

Myriam Catania

Denis Dosio

Francesca Pepe

Francesco Oppini

Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria.

Per vedere il loro ingresso al Grande Fratello Vip 5 non dovremmo attendere molto, la loro entrata è prevista per venerdì 18 Settembre 2020.